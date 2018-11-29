高鐵元旦疏運加開169班 周六開放購票

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台灣高鐵2019元旦疏運期間，將於12月28日（五）至1月2日（三）加開169班次列車（南下74班、北上95班），總計6天提供1005班次列車的旅運服務，並維持自由座及「早鳥優惠」，12月1日（六）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵2019元旦疏運期間特別規劃317班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次32%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠，疏運期間亦適用「大學生優惠」、「標準車廂卡友優惠」、以及「商務車廂限量升等」等專案；惟「TGo會員限量指定車次優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則不適用。

台灣高鐵2019元旦疏運列車周六凌晨開放購票，透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購元旦疏運期間之去、回程車票。

台灣高鐵表示，元旦連續假期購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先訂位，並多加利用全國一萬多家高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統等站外通路，提早完成付款、取票，即可省去到車站排隊購、取票的寶貴時間，直接輕鬆進站搭車。

台灣高鐵今年推出多樣「高鐵假期」專案，包括「2018台中花博」專案，親訪中台灣最美麗的吸睛嬌點「2018臺中世界花卉博覽會」，或是「暖冬遊補助專案」－參加內容包括高雄、墾丁與花蓮等地高鐵假期「二日自由行」特惠套裝旅遊行程等。

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