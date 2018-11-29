盧秀燕請益之旅首站拜訪前台中市長胡志強

2018年11月29日 10:52 中時 陳世宗

胡志強指出，爭取東亞青運恢復由台中市舉辦，如果盧秀燕要他跑、他會跑；但要先問中華奧會的評估！（陳世宗攝）

新當選的台中市長盧秀燕請益之旅！今天首站拜訪前台中市長胡志強，針對山手線、東亞青運及花博等議題，請教胡志強的看法及聽取建議。盧秀燕說，她是媽媽市長抱持開放心胸，很多是可以討論？她沒說山手線不蓋，但在有限經費下，思考那些是當務之急，並極力爭取東亞青運能夠再恢復由台中主辦。

媒體詢問盧秀燕山手線之上環線規畫是否暫緩或停止？盧秀燕表示，台中市各項建設規畫都很重要，當務之急就是如何在有限的資源中來務實建設及發展台中；她是一位媽媽市長會用開放的心胸來好好討論，市議會和市民的意見都要尊重，並在專業及財政的考量下，妥善依序安排好各項市政建設規畫。

盧秀燕指出，胡市長任內爭取東亞青運及花博到台中來舉辦，非常了不起的成就，在台中舉辦非常的不容易，讓台中世界舞台上被看見；花博幸運已開幕，胡市長當初爭取、林市長建設，她任內會好好的行銷！不要辜負前面兩位市長的心血！

盧秀燕說，東亞青運中間有些波折、擔擱，等上任後對軟、硬體計畫建設要再盤點！要如何爭取再回來，她要再請教胡市長！民進黨中央執政當局有些政治意識形態與對岸能夠坦承溝通，讓兩岸更和諧；台灣應舉辦些國際活動讓台灣能見度更好，大環境需要再加強，台中的小環境也要再努力！

胡志強表示，他覺得秀燕要跟中華奧會談一談，兩邊一起合作！秀燕非常有決心要爭取回來，但時間上非常緊迫，他不覺得會延辦！如果再給6個月或1年時間會辦1個第一流的運動會，東亞青運有些建設已經停下來！我鼓勵她拼！但不容易；我當年跑7、8個會員國，還透過連先生跟大陸習先生講才爭取由台中市主辦！

胡志強說，當務之急盧秀燕要先跟中華奧會談，因東亞青運開理事會時中華奧會是列席，取銷我們主辦有7個會員國，爭取回來很辛苦、有點難！秀燕要我跑、我會跑，要先問中華奧會的評估！當時我爭取時是馬英九當總統時都跑的這麼辛苦，7個會員國投反對票，原有個主辦國想爭，不知現在是否也爭，投票是無記名，我希望能辦成對台中市有幫助！

(中時 )