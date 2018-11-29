民進黨敗選最大戰犯不是吳音寧？網友點名他「成就復仇者聯盟2.0」

2018年11月29日 10:49 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，民進黨創下創黨以來最慘烈的大敗，連執政20多年的高雄都失守！就有網友點名此次選戰最大戰犯是誰，有人點名北農吳音寧是最大戰犯，但有網友認為民進黨立委段宜康才最強，因為他的關係，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜都當選，網紅館長更因他爆紅，成就復仇者聯盟2.0！

有網友於批踢踢發文表示，這次綠營選舉會大敗，大家都說吳音寧是絕對脫不了責任，但不覺得段宜康才是真正的戰犯嗎？看看這次選舉的主要焦點戰區：台北的柯文哲、新北的侯友宜、高雄的韓國瑜這三位候選人，每個都被段宜康咬過。

柯P的部分就不用說了，段宜康平時對他的砲火從來都沒停過；土地案，段宜康發了瘋的狂打候友宜，讓他選情不穩，搞到後來侯友宜鐵了心，直接開澄清會，而侯友宜拿得出證據敢當面說明，反倒是直接讓情勢倒轉；而韓國瑜，大家都說是民進黨把他逼走，讓高雄翻盤，但其中跟韓國瑜槓最兇的也一樣是段宜康吧？只要每次扯到段宜康，韓國瑜都會直接暴怒，他才是逼走韓國瑜的根本原因吧

而且別忘了網路宣傳的最大力量館長。大家應該都還記得今年五月，外交部捐100萬美金給WHO的事情吧？結果館長在網路批評這件事，被段宜康發瘋亂咬，回嗆你們這群垃圾在靠北三小，兩方交火不斷。

接著館長就被綠營瘋狂轟炸，公托私托問題，健身房事業也被嘴砲，館長整個被政治迫害，直接直播說他媽就是賭爛民進黨，從此，從一個感覺中立的網紅，直接變成偏向國民黨。邀請侯友宜，韓國瑜，還邀請被綠營打柯打個半死的柯P，上直播宣傳，三位候選人全都得到館長的網路加持，也都全部勝選，四位被害者堪比復仇者聯盟2.0。

現在好了，民進黨大敗，段宜康直接拍桌質詢賴神，站出來第一線內鬥。這樣看下來，段宜康根本是國民黨或柯P派去的最佳內奸吧？

底下網友也紛紛譏諷，「根本主戰犯之一，真不知道他有啥臉出來大小聲直說要檢討」、「我個人覺得是，因為他噴掉全部軍公教的票」、「年改同婚都他助攻的 根本是第一戰犯」、「段宜康是這場選局的最大助攻手好嗎，新潮流大獲全勝呢」！

(中時電子報)