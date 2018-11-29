民進黨主席誰來當？李正皓列四人諷：應勇於承擔責任

2018年11月29日 10:57 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

圖分別為北農總經理吳音寧(左上)、內政部長徐國勇(右上)、民進黨台北市議員王世堅(左下)、前教育部長吳茂昆(右下)。(合成圖/中時資料照)

民進黨在九合一選舉大敗，總統蔡英文辭去黨魁，接任人選是誰成外界關注焦點。對此，國民黨草協聯盟發言人李正皓說站在民主政治的角度，民進黨必須振作，台灣才會越來越好，他推薦四人參選，「希望這四人能當仁不讓，勇於承擔責任」。

李正皓在臉書列出四位候選人，分別為候選人一、吳音寧，其入選原因為學習心強、有上進心。他說民進黨會在短短兩年多從高峰摔落谷底，主要原因就是當權後逐漸與世代脫節。而吳音寧年輕、有拚勁、肯學習，完全沒有任何專業知識就敢接任北農總經理一職，有初生之犢不畏虎的氣魄。若能由吳音寧接任民進黨黨主席，一定能靠不懂財報也願意學習的上進心，帶領民進黨跟上青年世代的脈動。

候選人二為王世堅，入選原因為天生扶龍命格。李正皓說在民進黨眾天王死傷殆盡的現在，民進黨無疑最欠缺的就是需要新的領導人來帶領民進黨參選2020總統大位。只要王世堅能當上民進黨黨主席，每天什麼事都不用做，光罵人就行。天天罵、卯起來罵，把民進黨所有黨公職都罵一遍，最終總會罵出一條新的龍出來，屆時民進黨又怎會苦惱2020沒人參選總統呢？

候選人三則是吳茂昆，入選原因則為沒做過錯事的完人。李說民進黨之所以大敗，主要原因就是因為不斷的犯錯，勞工政策犯錯、能源政策犯錯、環保政策犯錯、兩岸政策犯錯。如今民進黨要止血，前提就是不能再犯錯，而在此前提之下，一生從不犯錯，有「完人」稱號的吳茂昆就是最好的黨主席人選。

徐國勇被列為第四位選人，入選原因為勇於為黨辯護。段宜康在質詢賴清德說會大敗，就是因為行政團隊都沒有出面表達政院的立場、辯護。李說從治水像感冒無特藥、勞工想積假出國玩、因為物資不滅所以一列一休不會三輸等幹話，可知徐國勇的信念就是用政治生命來為黨辯護的人。而在這個時候，由什麼都敢辯、什麼都能辯的徐國勇來擔任民進黨黨主席肯定能改善民進黨無能為政策辯護的狀況。

「希望所有為台灣好、民進黨好的朋友都能分享此文，讓更多的人一起支持這四位出來參選民進黨黨主席」。李正皓認為以上四位是當前最適合接任民進黨黨主席的人選。

(中時電子報)