因應元旦出遊人潮 高鐵加開169列班次

2018年11月29日 10:56 中時 李宜秦

因應即將到來的元旦4日假期，台灣高鐵公司將於12月28日至1月2日加開169班次列車，6天共提供1005班次列車，也有提供自由座與早鳥優惠。12月1日凌晨零時起開放訂位，在搭車日前5到28天購票，就可享早鳥65、8、9折優惠票。

今年元旦假期為12月29日到1月1日，共4天，高鐵為因應出遊、返鄉人潮，將從12月28日起到1月2日加開169班次列車，其中南下班次74班、北上班次95班，6天共有1005班次列車。

高鐵元旦疏運期間特別規劃317班次列車適用早鳥優惠，佔疏運期間總班次的32％，旅客若在搭車日前5到28天購票，就可享65、8、9折的優惠票，另外也有「大學生優惠」、「標準車廂卡友優惠」、「商務車廂限量升等」等專案。

高鐵提醒，疏運期間「TGO會員限量指定車次優惠」、「25人以上團體」與「校外教學」等專案不適用。旅客可多加利用便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統等站外通路，及早訂票、付款取票，就能省去至車站排隊購票取票的時間。

另外高鐵配合觀光局的補助，也推出「前進宜花東，高屏暖冬遊」的服務，推出各項優惠的套裝行程，包括高雄、墾丁、花蓮等地的「二日自由行」、「2018台中花博專案」等，民眾可多加把握。

(中時 )