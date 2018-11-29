雷倩談婦聯會組織改革 遠比財產「沒入國庫」更能幫助社會

2018年11月29日 10:56 中時電子報 邱文秀

台北高等行政法院昨裁定，黨產會在訴訟定讞前，不能凍結婦聯會385億元資產。婦聯會主委雷倩在臉書發文談組織改革再造，感嘆「只有高雄又老又窮嗎？」一些警校殉職卻因僵化的條例不能獲得合理撫卹，將婦聯會資產用在這些地方，幫助台灣成為「老有所終、壯有所用、幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者，皆有所養」，比被黨產會「沒入國庫」更能幫助社會。

婦聯會不服黨產會認定其是國民黨的附隨組織並凍結資產，向行政法院提出撤銷黨產會處分訴訟，並聲請停止執行，法院先前雖裁定停止訴訟程序進行，卻不影響黨產會凍結資產效力，婦聯會再聲請停止執行，台北高等行政法院昨裁定，黨產會在本件訴訟定讞前，不能凍結婦聯會385億元資產。對此，婦聯會感到欣慰，黨產會則表示不能接受，將提抗告。

婦聯會主委雷倩昨深夜在臉書發文，談資產被停止凍結，，同仁們歡欣鼓舞。但更讓大家雀躍的，是遭延宕一個月的普悠瑪列車事故撫慰金計畫，經反覆協商，下午終於取得黨產會最後同意，明天一早即可開始執行。

雷倩並感嘆「只有高雄又老又窮嗎？」她說，只要夜裡走一趟台北車站，無論是在大廳門口或地下室，你會看到許許多多街友，裹著毯子或坐或躺。台灣各個角落的課後陪讀班，顯現出隔代教養與教育資源不均造成的結構性偏差。國中小校園的毒品使用，已經有年齡日益下降、品類益加複雜、危害越來越烈的徵兆。

她提到，最近連續數名員警殉職，其中有些不符僵化的「因公」定義，而無法獲得合理撫卹，應有一筆警消家屬扶助基金，及時協助處理相關事宜。這些，都是同仁們最近提出，在婦聯會原先慈惠範圍之外的新需求。

雷倩提到婦聯會因應時代變遷，進行組織改革再造，會務方面，常委會及相關基金會在辜媽媽及家人辭任後，陸續完成改組及改選，完成決策引入社會專業人士，組織因應時代修正、以及議事符合治理原則等三項重點工作。

她說，1124滅東廠，人民已經送出一個強烈的訊號，「顧民生才是真正顧台灣」。今年10/4黨產會的聽證會上，婦聯會雖有170箱資料遭銷毀，仍舊以面對歷史的負責態度，依當年的書面證據提出合理合法的三大主張：一、本會無不當取得財產，二、與勞軍捐款有關餘額應繼續辦理軍、警、消、眷、榮福利工作，三、與勞軍捐款無關餘額應用於捐助/辦理社會福利及公益業務。

雷倩最後說，以上針對社會需求提出的處理方式，遠比婦聯會財產「全捐國庫」或被黨產會「沒入國庫」更能幫助台灣成為「老有所終、壯有所用、幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者，皆有所養」的大同社會。這，才是真正的轉型正義！

(中時電子報)