胡歌深夜喝多了...首談接班人家暴心聲 吐7年往事

蔣勁夫家暴事件持續延燒，胡歌昨晚首發文吐心聲。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報
／綜合報導
胡歌微博全文。（圖／取材自胡歌微博）

27歲大陸男星蔣勁夫以《軒轅劍之天之痕》飾演「陳靖仇」打開知名度，還被譽為「胡歌接班人」，不過蔣勁夫之後事業演藝事業平平，今年4月到日本留學後，7月認愛日本女友中浦悠花，不過他20日在微博坦承對女友動手，昨下午在日被捕，而胡歌昨深夜也發文首吐心聲。

蔣勁夫（左起）、劉詩詩、胡歌、古力娜扎2013年來台宣傳《軒轅劍之天之痕》。（圖／本報系資料照片）

蔣勁夫有「胡歌接班人」稱號，兩人過去曾是同門師兄弟，如今蔣勁夫傳出對女友家暴，並向日警自首、被銬上手銬的照片也曝光，胡歌昨深夜感慨發文：「今天發生的某些事，讓我想起了七年前的他，在那個酷熱的夏天，我見到了一個陽光的少年，他的眼睛，他的笑容，他的那些幼稚到令人發笑的疑問，至今都留在我的回憶裡」。

雖然爆出醜聞，但胡歌也表示，蔣勁夫在他心裡永遠是那個明媚的少年「好吧，今晚我喝多了，我想說，人生的路還很長，錯了就是錯了，但別趴下，我們還需要還原一個真相」。

胡歌回憶起與蔣勁夫一起拍戲的過往，表示蔣勁夫曾因一個沒做好的武打動作而哭「他就是一個長不大的孩子」，胡歌強調自己不適要為他辯解「我只是，真的很難過」。

林更新在底下留言：「一下子七年過去了」；男星孫藝洲則表示不久前家裡發生變故，蔣勁夫一直安慰他，並喊話：「他的真誠我感受得一清二楚，無論如何，我相信你，事情一定有真相，我等你歸來」。

※喝酒警語

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(中時電子報)

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