NBA》周日確定復出 柯瑞：球隊不讓我明天打

柯瑞原想30日提前傷癒復出，卻遭勇士醫療團隊阻止。(美聯社)

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中時電子報

勇士明星後衛柯瑞終於確定將於周日，也就是12月2日客場遭遇活塞宣告傷癒復出，儘管早已確定左大腿內側拉傷復原，且希望30日就上場出戰暴龍，可惜勇士高層不肯點頭，柯瑞表示，「球隊不讓我明天上場的決定很艱難！」

「我必須要說，有很多聰明人在保護我們不受傷害、照顧我們身體，距離我受傷已有3周多了，很明顯我早就迫不及待想要上場，」柯瑞29日訓練時表示，「我很喜歡來到多倫多，無法上場當然失望，但我仍需醫療團隊評估。」

知道自己可以上場卻被球隊阻止的感受如何？柯瑞表示，「肯定很失望，你感覺自己很清楚自己身體狀態，一早起床就興奮想著，也許可以早點復出，因為我熱愛打球，當我接近復出之際，每場比賽卻都在等待，這真的很艱難。」

起碼杜蘭特站在柯瑞這邊，「我看到柯瑞沒有一拐一拐了，也沒任何痛苦表情或不舒服的跡象，他看起來很棒。」可惜為了保險起見，勇士還是決定延後柯瑞復出時間，目前在柯瑞缺陣期間，勇士拿到5勝5敗，暫居西區第2。

勇士總教練科爾也同意醫療團隊看法，強調假如明天是季後賽，柯瑞才有可能上場，「雖然我認為柯瑞準備好上場了，但現在是11月，一切還太早了，當我們打完這個球季，我肯定不會說自己後悔沒讓柯瑞明天上場的。」

(中時電子報)

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