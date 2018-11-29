青農回鄉推有機洋香瓜 今年7月取得成大有機認證

2018年11月29日 11:22 中時 程炳璋

台南市安南區黃彥霖與黃翊婷父女4年多前嘗試用溫室有機方式種植洋香瓜，今年7月取得成大的「有機轉型期」認證，預計兩年後正式取得有機認證標章，成為安南區第一個通過有機認證的洋香瓜農。

黃彥霖嘗試種植有機洋香瓜已4年多，但都未申請認證，黃家小女黃翊婷在大學畢業後沒有成為北漂游子，返鄉投入家業，24歲的她成為青年農民，帶入新的網路行銷方式，今年黃家洋香瓜取得成大「有機轉型期」認證，預計兩年後可成為安南區第一家有機認證的洋香瓜農。

「有機種植辛苦多了」黃彥霖從小看父親種植洋香瓜，當初每株苗可生出兩個果實，他接手改為有機（不噴農藥）後，種植的台南13號洋香瓜全程以溫室不噴農藥方式種植，果實容易因為病菌入侵，折損率高，只能一株一果，產量減少約3分之1，果型還比較小，但他的觀念是「賣也好，自己吃也好」要讓消費者吃的安心最重要。

不噴農藥，黃家的洋香瓜全靠環境清潔與加強營養成分抵抗病菌，市場上兩斤以上可賣至300元，1斤半的可賣至250元，比一般的洋香瓜每斤100元還高，但因為量少，目前僅能在臉書粉絲頁「耕源有機農場」少量賣給網友與親戚，還無法大量供貨。

黃翊婷在大學就讀設計科系，就常以行銷家中農產作為課業報告，畢業後留在家中幫忙，除了下田管理，也作網路行銷工作，成為父母得力的農產助手。

(中時 )