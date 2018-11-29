改革開放40年學術研討會 兩岸學者互研討

2018年11月29日 11:43 中時 張孝義

由法務部調查局與學術界共同舉辦的「中國大陸改革開放40年學術研討會」，29日在國家圖書館舉行，文化大學社會科學院院長趙建民主持開幕式時表示，中國大陸改革開放後，已快速崛起成為全球第二大經濟體，在人工智慧、基因改造等領域都處在領先地位，但巨大成就勢必帶來很多相應的問題，因此邀集學界討論這人類歷史上巨大的演進過程。

調查局副局長黃迪熹致詞時表示，期望藉由了解中國大陸現狀，進而務實溝通並加速改善兩岸關係，今年的研討主題是中國大陸改革開放40年的發展歷程，對中國大陸內外情勢及區域安全進行更深一層認識，而兩岸關係是建構亞太安全非常重要的元素，期望了解中國大陸改革開放40年後的最真實現狀，藉由了解而理解，進而務實溝通加速改善兩岸關係。

這次學術研討會共有包括第一場次：黨國體制的蛻變；第二場次：國家與社會關係；第三場次：經濟與區域發展；第四場次：改革共識與爭議；第五場次：軍事外交；共發表17篇論文。開幕式由中國文化大學社會科學院院長趙建民主持，並邀請中央研究院院士吳玉山進行專題演講，其餘論文發表人、與談人及主持人多為國內外學術界具分量之學者專家。

由調查局出版的「展望與探索雜誌社」與「中共研究雜誌社」自2009年迄今，連續9年分別與國內大學中國大陸相關研究所或研究中心共同舉辦學術研討會，已成為探討中國大陸情勢與兩岸關係的年度重要學術盛會。

(中時 )