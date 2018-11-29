新北招考285位清潔隊員 月薪上看32K

環保局將於12月招考儲備清潔隊員，工作項目以夜間垃圾收運、資源回收及廚餘回收外勤工作為主。（譚宇哲翻攝）

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招考方式採體能及筆試測驗二階段進行，通過體能測驗者才可進入第二階段筆試。（譚宇哲翻攝）

新北市環保局將於12月招考儲備清潔隊員，預計錄取一般類組248名、原住民族組29名、身心障礙組8名，共285名，另候用90名，通過試用期者月薪上看3萬2000元，環保局表示，歡迎 7月29日前設籍新北市、具國小以上學歷者，前往報考。

環保局表示，此次甄試報名期間為12月6日上午8時至8日下午6時，一律採網路報名，無法自行上網報名者，環保局另於板橋區文化路一段18號第二辦公室提供網路報名服務，服務時間為12月6日至8日每天上午9時至下午5時。

儲備清潔隊員工作項目，主要以夜間垃圾收運、資源回收及廚餘回收等外勤工作為主，此外，報名考區分為八大區，分別是板橋新莊區、雙和區、三蘆區、土樹三鶯區、文山區、東北角區、北海岸區及林口八里五股泰山區，考生錄取後需於受分發的區清潔隊工作滿6年，才可申請轉調至其他區清潔隊。

儲備清潔隊員甄試採體能測驗及筆試測驗兩階段進行，分別占總成績的70％及30％，體能測驗採男性負重15公斤米袋，女性負重10公斤米袋，進行28公尺折返競速，依完成時間給分，第一階段體能測驗缺考或未通過者，不得參加第二階段筆試測驗。

第二階段筆試測驗預試題包括「環保常識類」及「廉政及職業安全衛生類」 ，各占成績的70％及30％，榜示日期預計為108年1月28日，招考簡章及筆試題庫即日起公告於新北市環保局網站首頁的儲備清潔隊員招考專區，有意報名民眾可自行上網免費下載列印，如需紙本簡章，可至環保局1樓服務台免費索取。招考諮詢電話為(02)2953-2111轉分機4068～4070、4075～4080、4082～4087、4091～4095。

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