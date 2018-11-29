影》陳其邁要請喝咖啡的「漂亮高雄妹」找到了！果然很正

Ada得知可以與陳其邁喝咖啡，相當驚喜。（圖／Ada擷取自IG）

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中時電子報

陳其邁直播請邁粉喝咖啡。

高雄市長競選敗給韓國瑜的陳其邁，28日晚上在臉書上直播表示，看到許多粉絲因為他落敗而掉淚，還拿出多張粉絲落淚的照片，說一周內要請這幾人喝咖啡，而這些掉淚的粉絲包括一名他說的「漂亮高雄妹妹」。

陳其邁28日晚間在臉書上直播表示，看到許多粉絲為他落敗而掉淚，拿出照片說一周之內要請他們喝咖啡。（圖／取自陳其邁臉書）

結果，一名網路暱稱Ada的粉絲，在Instagram轉貼媒體的報導驚喜的說：「據說今天出現在其邁的直播，好像可以去喝杯咖啡，光用想的就好緊張啊！邁哥，加油！」，這名Ada正是陳其邁直播中說的「漂亮高雄妹妹」。

Ada擁有亮麗外型，目前工作為活動主持人。（圖／擷取自IG）
被陳其邁稱作「漂亮高雄妹妹」的女粉絲Ada驚呼，可以與陳其邁喝咖啡，想就好緊張。（圖／擷取自IG）

Ada在Instagram顯示的工作是「活動主持人」，從她po多張照片來看，本尊外型相當亮麗，皮膚白皙、身材玲瓏有致，果然如陳其邁形容是「漂亮正妹」。

陳其邁參選高雄市長失利，以15萬票的懸殊差距敗給國民黨候選人韓國瑜；在沉寂5日後，陳其邁首度於臉書開設直播，與網友們分享參選過程的心情故事。他說：「難過一天就好了，太陽還是會從東邊出來，日子還是要過、高雄還是我心愛的故鄉！」

(中時電子報)

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