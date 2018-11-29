空軍有意購F-16V新戰機 仍未知美方是否同意

2018年11月29日 11:43 中時 呂昭隆

軍方相關官員說，空軍有意向美採購F-16V新戰機，增加我空防戰力，但目前僅止於規畫中，美方是否同意，仍是未知數。國防部長嚴德發今天在立法院表示，空軍因應現有三型主力戰機已屆中壽期，必須有戰力規劃跟提升，只要符合作戰需求都會納入考量。

過去幾年，空軍在買不到新一代戰機情況下，一直希望向美方美採購F-16C/D戰機，唯美方多次否決，最後是以提升台灣現役的F-16A/B戰機性能為F-16V，做為替代方案，並由漢翔公司負責。

據了解，目前空軍3型主力戰機，包括F-16、幻象與IDF經國號戰機，機齡均約20餘年，IDF甫由漢翔公司做完性能提升，F-16剛開始做，而空軍在買不到F-35戰機的情況下，的確有意採購一個聯隊，約60多架的F-16V戰機，增加空防戰力。

據了解，在前國防部長李天羽時代，空軍即提出採購F-16C/D戰機的構想，數量約66架，但美方一直不同意；後來，美方同意現役的F-16做性能提升，空軍認為沒必要再買新的F-16C/D了。軍方官員說，這次空軍有意採購F-16V，是重啟爐灶，即是延續這個建案構想，而F-16V與F-16C/D兩型戰機性能相當。軍方官員說，如果美方最後肯賣，生產線是在美國，不會是給漢翔公司做。

空軍昨天僅強調，會盱衡當面敵情、作戰需求，完成通盤評估後，納入聯合戰力規劃。空軍指出，為持續強化我制空作戰能力，有關本軍新一代戰機兵力整建規劃，凡符合我空防作戰需求，均列為評估方案選項，以強化戰力。

(中時 )