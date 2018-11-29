觀光局擬擴大暖冬遊、推青年補助 報交通部遭退回

觀光局主秘林坤源表示，擴大暖冬遊與青年補助兩方案都還未定案，仍需評估研擬。 圖／李宜秦攝

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為促進觀光，觀光局推出多項搭配台灣觀巴的旅遊好康活動，包括「台灣觀巴4241專案」、「台灣觀巴旅遊護照」等。另外觀光局長周永暉昨日在立法院上被多名立委要求，擴大暖冬遊的補助縣市，周永暉也表示計劃推出「青年補助方案」，不過昨日下午觀光局與交通部開會後，已被退回方案重擬。

觀光局日前推出「前進宜花東、高屏暖冬遊」的優惠方案，民眾若至宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東旅遊，自由行客最多可補助2500元、團客部分每家旅行社最多可補10萬元，反應熱烈。昨日周永暉至立法院列席報告並備質詢時，就被多名立委要求「擴大暖冬遊」補助範圍，也希望可針對青年推廣。

觀光局昨日下午與交通部長吳宏謀開會，討論擴大暖冬遊補助與青年補助方案，不過周永暉表示，「全案思慮不周，已退回重擬」。林坤源則說，目前兩案都還沒定案，需要再評估研擬，尤其是擴大暖冬遊範圍，需要針對各縣市的不同來推行。

林坤源說，青年旅遊與一般旅遊型態不同，包括喜歡的旅遊行程、活動方式等，都與中老年者不同。被問及推出補助預算問題，林坤源說，會以使用局內經費為主，若有困難也會請求上級協助。

觀光局趁著年底的旅遊潮，與台灣觀巴協會、旅行公會全國聯合會合作，推出多項優惠，包括「台灣觀巴4241專案」，搭乘觀巴任選4條路線再送2條，且4人同行1人免費。

另外也配合台鐵局，推出「Train－Bus台灣觀巴旅遊護照」，售價888元，憑旅遊護照可任選一條觀巴行程體驗，還可搭乘台鐵不限區間長度享75折的優惠票價。旅客可在「台灣觀巴」官網選購行程，再加購高鐵票，就可享有8折的優惠票價。

(中時 )

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