為去留強勢反擊 網友諷吳音寧：總統命格零負評　

強勢回擊 不向謊言低頭！ 吳音寧：董事會決定我的去留 (圖/中時資料照)

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中時電子報

北農總經理吳音寧今上午滿腹委屈向媒體訴說，現在有太多的謊言，一件件一波波攻擊她，說她高薪、她和她爸爸是韓流助選員，她不能向謊言低頭。對此，自稱是柯粉的網友在ptt上發文說，「吳就一種都不是我的錯，都是你們污衊我的氣息，最好時力和文青們都出來挺，我就看看這場戲，我可以笑多久」、「選前我寧可，柯強硬換吳，選後我笑看，吳耍賴留職」。

還有網友在ptt上幫吳音寧翻譯成白話說「吳音寧覺得她現在北農總經理的薪水很普通嗎??並不是高薪的意思嗎??然後她沒有幫韓國瑜助選，韓國瑜會當選高雄市長跟她沒有任何關係，是這樣的意思嗎?」。

另有網友將吳音寧封為總統命格的零負評女神，並表示，農作物全面崩盤，是農委會主委林聰賢和副主委陳吉仲，北農只是決策失誤而已，罪責輕微，「如果總統命格的零負評女神願，意改進錯誤的決策，我反而會支持總統命格的零負評女神，繼續留下在北農奮鬥，為農民為消費者盡一份力量打拚，不是嗎」。

網友紛留言回應，「真的很不錯，還在狀況外」、「因為台灣要年薪300萬才不是低收入戶」、「死鴨子嘴硬」、「不是助選員，只是提票機，潮爽」、「如果510做得好，基層農民就不會抱怨四起啊」、「不開玩笑，她認為的是自己領跟韓一樣,這是制度，所以不爽」、「人最慘的事情就是做感覺良好」、「她意思是敗選關老娘屁事」。

(中時電子報)

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