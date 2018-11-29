領先全球　中研院首測原恆星噴流帶有磁場

2018年11月29日 11:36 旺報 李侑珊

太陽系形成初期的吸積盤與噴流面貌。（李侑珊攝）

原恆星噴流是否帶有磁場，過去受科技及天氣等觀測條件限制而缺乏證實，中研院天文及天文物理研究所副所長李景輝研究團隊，透過位於智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列望遠鏡（ALMA）觀測，領先全球，首度發現噴流帶有磁場，有助於了解恆星如何形成，這項研究成果已於11月10日刊登於國際期刊《Nature communications》。

依照過去天文研究預測，又稱為「嬰兒恆星」、「恆星寶寶」的原恆星，當中存在噴流，藉由磁場噴出，帶走原恆星吸積盤中的角動量，得以順利吸取物質成長，但相關研究因缺乏觀測證據，一直無法證實。

李景輝及其研究團隊包含清華大學天文所教授賴詩萍，以及李指導的學生黃翔致，即為美國約翰霍普金斯大學天文研究所博士生，團隊透過智利的ALMA望遠鏡進行觀測，研究進行約5年的時間，證實噴流帶有磁場。

李景輝表示，多年來天文學家都猜測，原恆星噴流帶有貌似螺紋的磁場，噴流藉著磁場噴出，但沒有人能真正確認，現在則透過高解析度、高靈敏的ALMA望遠鏡，首度偵測吸積盤的噴流裡帶有磁場、結構，可能是螺旋狀。

李景輝說，噴流的運行在於釋放能量，速度非常快，噴流機制的運作將形成如太陽一樣的恆星，甚至如果噴流當中的物質夠多，吸納速度夠快，將可吸納比太陽更大的質量。

黃翔致則透過ALMA望遠鏡偵測到分子線的偏振，發現在有磁場存在的條件下，由氧化矽（SiO）的分子線所發出。由於噴流裡偏振發射譜線極為微弱，先前使用「次毫米波陣列」（SMA）還無法偵測，現在用ALMA望遠鏡則成功偵測。

賴詩萍則表示，銀河系繁星如織，天文學家為了研究星體，會以建構星體或天文理論模型來先研究，此後在一步一步證實，但過去受到科技條件的限制，沒有這麼好的望遠鏡，難以研究出關鍵的天文現象，這次透過ALMA望遠鏡，找到關鍵的天文現象，並與理論吻合，為全球首度發現噴流帶有磁場。

(旺報 )