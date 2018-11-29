「華航哩享購」電商平台快閃亮相天天抽機票

2018年11月29日 11:38 工商 張佩芬

中華航空正式進軍電子商務市場！「華航哩享購」電商平台將於12月5日上線，7日至9日在台北松山文創廣場舉行「華航購物異想樂園」限時快閃活動，祭出限量超值福袋、獨家航空精品販售，邀請民眾化身網美，與Fun大購物車、夢幻摩天輪音樂鈴拍照打卡；開幕首日由2019年華航月桌曆主角帶來精彩的時尚走秀，外界期待已久的飛行夾克也將首度亮相。

為慶祝「華航哩享購」正式開幕，在「華航購物異想樂園」活動現場成功加入華航哩享購會員，除有機會於線上獲得限量的500哩以外，現場加碼開幕限量造型可愛的minilogo購物推車乙台；會員消費滿TWD3,500元可獲得客製化手工刻字吸管，數量有限，送完為止，還有機票抽獎券，天天送出兩張機票！

另外每天限量500個超值福袋，內有A350空中巴士聯名彩繪機乙台、A350空中巴士聯名購物袋乙個、2019年華航60周年限量桌曆乙份(全台獨家販售)快閃價只要TWD1,500元 ! 趕快來排隊購買，試試手氣吧 。

「華航購物異想樂園」限時三天快閃亮相，邀請知名歌手Kimberley、音樂創作才女蔡佩軒、星光歌手李千那輪番表演，五星級冠軍型男主廚甜點秀及不同主題的奇幻歡樂街頭表演炒熱活動氣氛，還有免費腦波測驗旅人特質，邀請民眾來體驗，千萬不要錯過。

限量獨家超值福袋：

好禮1：抽獎券乙張 (最大獎為為華航長程線不限航點機票乙張)

好禮2：福袋隨機禮 (內有區域線不限航點機票、哩程等大獎)

好禮3：憑購買發票即可馬上抽獎乙次!

早鳥禮：於12/7 (五)排隊前一百名購買福袋者，還送限量綜合巧克力杏仁捲心酥禮盒喔! (2018/11/29)

地點：松山文創園區 (台北市信義區光復南路133號)

時間：12/7(五) ~12/9(日)

(工商 )