北檢查最大現金賄選案 邢泰釗誓守護烏來

台北地檢署檢察長邢泰釗。（中時資料照 姚志平攝）

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台北地檢署在今年九合一選舉查獲最大現金賄選案，檢察官開庭訊問，當庭逮捕吳真及白姓樁腳等6人，聲請羈押禁見獲准，檢察長邢泰釗表示，像烏來這麼漂亮的地方，希望永遠是好山好水，也希望選出來的政治人物是為了地方願意奉獻自己。

北檢是於27日查獲本屆新當選新北市烏來區民代表朱鴻益、吳真、忠信里長黃忠信3人，涉嫌以每票5000至1萬2000元代價，共向80多位選民買票，動員210名警調人員上山兵分15路大搜索及收賄選民處所，查扣現金買票金額共10萬3,500元及賄選相關名冊，區代表吳真及白姓樁腳6人，聲請羈押禁見，另區代表朱鴻益交保10萬、里長黃忠信5萬元交保，另黃姓椿腳3萬交保，其餘8人釋回。

邢泰釗表示，像烏來這麼漂亮的地方，希望永遠是好山好水，也希望選出來的政治人物是為了地方願意奉獻自己，具有熱忱為當地居民服務，使得美麗的環境永續發展。

邢泰釗說，檢察官均戰戰兢兢，為達成選賢與能、汰劣留良目標，體現健全的民主政治，秉持「強力查賄制暴，確保選前治安」精神，結合各警調單位發揮團隊精神，群策群力，以嶄新科技思維、多元情資管道、縝密勤務部署及卓越偵查作為，上下一心，施展鐵腕以斬黑斷金，自能滌盡賄選、暴力等犯罪淵藪。

(中時 )

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