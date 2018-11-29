捨鐵路選捷運盧秀燕：傾聽民意

2018年11月29日 12:03 中時 林欣儀

台中市長當選人盧秀燕28日宣布暫停「大台中山手線」計畫，交通部長王國材認為「會被歷史記上一筆」，盧秀燕上午進行市長請益之旅時強調，軌道建設包含捷運、火車與輕軌，她會傾聽市民意見、選擇市民最喜要的。至於山手線經費是否生變？盧秀燕強調，錢都還沒賺進來、何談保不保得住？

盧秀燕29日上午拜訪前台中市長林柏榕，林柏榕針對人事、市政等相關議題提出個人建言，林柏榕說，市政建設是延續性的，但必須分輕重緩急，山手線花費昂貴又耗時，許多民眾不希望保持現狀，「如果什麼都要保持現狀，又何必換人」。

盧秀燕則再度聲明，「大台中山手線」當中的下環線目前已經在施作、這部分是大家肯定的，一定會繼續完成，好的施政一定延續、不夠的再加強，在有限的經費預算中，希望尋求最大共識、找出市政優先次序，先做最有效益、市民最喜歡的。

對於王國材指「歷史會對此記上一筆」，盧秀燕認為，執政者應先去了解民意，相信市府研考單位一直也都有針對民意作調查，此外，她也會尊重議會意見。

至於外傳「山手線」不做了將使得已核定的預算被收回，盧秀燕說，前瞻計畫目前只是「核定計畫」，並非「核定經費」，目前說的經費只是初估，既然錢都還沒確定，就沒有保不保得住的問題。

(中時 )