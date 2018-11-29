NBA》哈登大三元也沒用 火箭落居西區倒數第2

獨行俠前鋒東契奇運球閃過火箭後衛哈登防守。(美聯社)

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中時電子報

事實證明就算「大鬍子」哈登打得再好，火箭還是難逃被對手狠狠修理命運！哈登29日交出25分、17助攻與11籃板的本季首次大三元數據，可惜火箭仍在主場慘遭獨行俠128比108痛宰，苦吞4連敗，排名也跌到西區倒數第2。

保羅仍因腿傷缺陣，也讓火箭29日一開始就遭客隊獨行俠壓著打，上半場結束，更以56比74大幅落後，儘管哈登第3節企圖帶領火箭反撲，一度追到只差5分，獨行俠卻在末節一開始打出10比2猛攻，一舉摧毀火箭反攻意志。

儘管哈登交出本季首次大三元，卻也發生多達8次失誤，佔去火箭全隊失誤次數的一半，火箭戰績也持續低迷，代表就算跟「甜瓜」安森尼分道揚鑣，火箭本季還是沒法找回上季雄風，或許要等火箭全隊真正健康到齊才有起色。

反觀獨行俠29日展現得分點平均優勢，全隊7人得分上雙，極力培養的未來新星東契奇貢獻20分、6籃板及2助攻，替補射手戴文哈里斯也有20分，哈里生巴恩斯、狄安卓喬丹與巴雷亞各有13分，麥修斯11分，史密斯10分。

(中時電子報)

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