《全台最速報》遭點名敗選戰犯 吳音寧：去留交由董事會決定

2018年11月29日 11:48 中時電子報 綜合報導

◎遭點名敗選戰犯 吳音寧：去留交由董事會決定

台北農產運銷公司今天下午2點將舉行董事會，對於外界把民進黨九合一選舉慘敗矛頭北農總經理吳音寧，她的去留備受外界關注，吳音寧上午主動出面受訪表示，自己的去留不重要，交由董事會決定，吳音寧強調，作為總經理就是要把公司治理好，使得運作更順暢，希望北農不要再深陷政治角力，一直被外界擴大扭曲、貼標籤。

◎陳英鈐傳轉任台彩董座 台彩澄清絕無此事

九合一選舉綁公投，造成部分投開票所邊投票、邊開票的亂象，至今風波仍餘波盪漾，中央選舉委員會主委陳英鈐選後已請辭獲准；未料，近日社群網路謠傳，陳英鈐將轉任台彩董事長，台彩今一早趕緊澄清，強調「絕無此事」。

◎盧秀燕請益之旅 首站拜訪前市長胡志強

新當選的台中市長盧秀燕請益之旅！今天首站拜訪前台中市長胡志強，針對山手線、東亞青運及花博等議題，請教胡志強的看法及聽取建議。盧秀燕說，她是媽媽市長抱持開放心胸，很多是可以討論？她沒說山手線不蓋，但在有限經費下，思考那些是當務之急，並極力爭取東亞青運能夠再恢復由台中主辦。

◎淡海輕軌年底通車 全台最美車站正式亮相

由新北市政府自建的三環三線淡海輕軌綠山線今年底即將完工通車，新北市長朱立倫今（29）邀請新北市議員與淡水區的里長們試乘淡海輕軌列車，淡海輕軌高架段的新視野，能讓乘客在等車及乘車時，將淡水河與觀音山的優美景緻盡收眼底。

(中時電子報)