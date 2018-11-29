選後首度與蔡總統見面 柯P卻頻被拉去合照

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蔡英文總統、台北市長柯文哲選後首度碰面，兩人同台現身台灣醫療科技展。原本表定柯文哲要在陪同蔡參觀展覽後，再接受媒體訪問，不過一路上柯卻頻頻遇到熱情民眾要求合照，而落在隊伍後頭。媒體詢問「是不是人氣比總統高？」柯澄清，只是主場優勢，參加展覽一半以上以前都被他上過課。

對於和蔡總統、前立法院長王金平、現任立法院長蘇嘉全同台出席活動，外界關注4人之間彼此的互動狀況，柯文哲卻頻在受訪時，甚至受訪結束要離場之前，一直說「這種地方太好玩了」、「我都還沒玩你（指幕僚）就把我拉走！」

因此，當被問到選後首次跟總統見面，是否開啟柯綠合作契機，柯也只說，對他來講，這種地方太好玩了，「不是我認識、就是認識我的，我走在後面一直被拉去照相。」是否人氣比總統還高？柯文哲澄清，不是人氣啦，是主場優勢，裡面一半以上都被他上過課。

至於總統府市府已經和北市約好時間，討論中央地方合作事宜？柯文哲也僅說，沒這麼快吧，而且這是幕僚工作，還不如去問林鶴明（總統府發言人）比較清楚。

另外，由於蘇嘉全可能接任民進黨主席，柯文哲今也表示，兩人認識，但不是很熟，私下沒什麼交往；但其實這很奇怪，民進黨內他有很多好朋友，（能否溝通）跟誰當黨主席有關嗎，應該沒關係吧！

(中時 )

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