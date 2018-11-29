關懷盃》大王差「15秒」錯過首勝 教練：有比贏更重要的事

台東縣大王國中姜皓。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台東報導

第25屆原棒協關懷盃今天（29日）在台東開打，成軍不久的台東縣大王國中對上花蓮縣化仁國中，差點就能收下球隊在正式盃賽的首勝，不過因為「15秒」的差距與勝利失之交臂，但大王總教練郭威坤認為，最重要的事在比賽中學習經驗，贏球只是表現的成績。

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打完6局大王以5比3領先，且只差15秒就達到比賽限制的2個小時，不過郭威坤並沒有特別「運用戰術」，7局上化仁陽念希擊出2分打點的場內全壘打追平比數，該半局化仁豪取8分超前比數，最終就以11比5收下勝利。

此役大王先發投手姜皓賽事前半段都能壓制對手火力，直到7局上被擊出追平比數的2分打點場內全壘打才讓勝利飛走。姜皓國中才開始正式訓練，因為喜歡棒球才加入球隊，平常雖沒有關注職棒比賽，但今年國三的他未來仍想繼續打球，高中以台東體中為目標。

差15秒與隊史正式盃賽首勝擦肩而過，但郭威坤並不覺得可惜，球隊大部分都與姜皓一樣，國中才接觸棒球，「主要想讓球員磨練經驗、膽識，球員幾乎國小都沒打過球，直到國中才開始練。贏球雖然對他們有幫助，但實力還沒到，太早贏對他們也並非好事。」

今年是大王青少棒成立的第3年，且這次關懷盃是球隊參加的第2個正式盃賽，郭威坤表示：「球隊目前是社團性質，不過學校目前沒有場地，希望能先爭取有內野的練習場地，未來想朝競技性球隊邁進。」

(中時電子報)

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