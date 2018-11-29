網友10點摘要吳音寧記者會 驚嘆：超猛的

北農總經理吳音寧今早出面，呼籲不要把標籤往她身上貼、攻擊她。（方濬哲攝）

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中時電子報
/綜合報導

北農總經理吳音寧爭議不斷，農委會主委林聰賢昨公開點名她應該請辭總座。對此，吳音寧今(29日)記者會大動作反擊，強調她不能向強勢的謊言低頭，去留由董事會決定。有網友列出10點摘要吳音寧記者會，驚嘆「超猛的」。

強勢回擊 不向謊言低頭！ 吳音寧：董事會決定我的去留

吳音寧先前引發「高薪實習生」、拒到議會備詢等諸多爭議，加上民進黨適逢九合一選舉慘敗，農委會主委林聰賢公開表示吳音寧階段性任務完成，暗示她的去留問題，吳音寧則召開記者會，強調許多造謠和炒作議題都圍繞著她與北農，她解釋，外界關心的薪水都是依循公司制度。

至於被視為韓流助選員，吳音寧強調她事後才被徵詢接任北農總經理，而人選經過台北市政府和農委會同意，並由董事會決議，要外界「不要再把標籤往她身上貼」，她並說個人去留不重要，但她「不能向強勢的謊言低頭」，去留都交給董事會決議。

新聞一曝光，PTT一名L姓網友則10點總結出吳音寧記者會內容，分別如下：

1.我4農村的女兒

2.我當總經理就是要把公司管好

3.講政績，還有改建計畫我都是默默的做，我還有辦法把蔬果外銷

4.可惜的是，太多的造謠與炒作，都是打擊我，說我高薪都是假Der，我薪水高，但是跟原本總經理都一樣啊

5.我發獎金也很有制度啊

6.韓被趕走甘我P4，他走了我才來

7.我是柯P同意的喔喔喔

8.攻擊我，攻擊陳吉仲，攻擊我家人，攻擊小英(背景都講完了)

9.去留不重要啦，董事會砍我啊

10.我是不會低頭的

網友狂酸，吳音寧面對記者詢問是否下台，僅跳針式回答交給董事會決定，之後就避而不談，一連串解釋讓網友驚呼「超X的！」，底下網友紛紛回應「不愧是覺青女神 戰力有維持 」、「這種記者會 為什麼她不發FB就好？」、「整個民進黨搞不定一個吳音寧，這戰力超強，把民進黨都戰垮」

吳音寧的堅毅態度，也讓網友力拱她先選黨主席再選總統「打死不退 命超硬的 2020就靠妳的硬頸精神」、「非常感激，請您務必要待到2020」、中立的一方則認為「大家不見得有理性願意聽聽人家說甚麼 只是眼紅他的年薪而已」、「欺負一個小女生，把全部的錯都堆在她身上，實在看不下去」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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