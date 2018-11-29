讚吳音寧「有個性」 韓國瑜魅力勝女兒韓冰《龍捲風》收視第一

2018年11月29日 11:53 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國瑜談吳音寧，讚她有個性。(圖／中天提供)

高雄市長當選人韓國瑜選後人氣不減，昨（28）日接受中天《新聞龍捲風》主持人戴立綱、王又正獨家專訪，暢談當選後的心情與未來對高雄市的承諾，今（29）日收視結果出爐，4歲以上平均收視1.59（總收視人口148.6萬），穩坐同時段新聞節目收視第一，主持人戴立綱感冒發燒多日仍抱病上場，同樣從選前就身體微恙的韓國瑜，透露選後已休息幾日，但仍不停地靠電話聯繫工作，洽詢小內閣名單，並談起近日最受矚目的北農總經理人事案。

身為前北農總經理的韓國瑜，大讚吳音寧是個有個性的女孩，「我相信他真的想幫農民做事，但這是個陽剛性、殺伐味非常重，且碰撞性很強的工作，不是說女孩子不適合，而是你要適應這樣子的型態，本來就不容易。」對於傳出吳音寧將完成「階段性任務」下台，韓國瑜也對著鏡頭鼓勵她，「如果她離開北農，我不曉得心裡面會不會有挫折，但還是要告訴自己路是圓的，不要太過度氣餒，或許這個職務不適合她的個性。」

九合一選舉民進黨慘敗，韓國瑜也指出癥結點，「蔡英文可以當一個偉大的總統，只可惜她把一半的時間都浪費掉了。」他認為綠營把興趣全放在鬥爭，想把國民黨搞垮，「但事實證明老百姓受不了，他們不要鬥爭、要過好日子。台灣老百姓已經進階到2.0版，投票的時候已經很清楚，我要過好日子，這個訊號比什麼都強烈。」

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