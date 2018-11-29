頭號戰犯沒靠山了 蔡英文：這個吳音寧的問題 尊重北市府

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民進黨2018慘敗後，黨內檢討四起，包括傳出要蘇嘉全請辭立法院長，轉為參選黨主席；而被視為頭號戰犯的北農總經理吳音寧，也被農委會點名「階段性任務完成」。對此，被外界視為吳音寧靠山的蔡英文總統，剛剛被問到「你認為吳音寧是頭號戰犯嗎？」蔡英文僅淡淡地說，這個吳音寧總經理的問題，就尊重農委會與台北市政府的想法。

蔡英文上午是與北市長柯文哲一同出席台灣醫療科技展，結束後是由蔡英文先接受媒體訪問，因此，當媒體問她「這次吳音寧的問題有讓白綠關係更緊張嗎？」蔡英文還說，「柯市長就在裡面，你們等一下就問他」，接著才說，「這個吳音寧總經理的問題，就尊重農委會與台北市政府的想法」。言下之意，透露蔡英文已決定將北農總經理的人事權放下，交由柯文哲與農委會協商即可。

此外，對於外傳蔡英文有意請蘇嘉全請辭立法院長，再轉戰參選民進黨主席，剛剛蔡英文被問到「社會認為國會龍頭代表民意，不應該隨便更動，黨內民意碰上社會反彈你怎麼抉擇」時，她說，黨員非常有智慧，民進黨也有一定的機制，所以這個事情就讓黨員去進行討論，最後做一個決定。

蔡英文說，她現在只是一個黨員，希望在下一任主席的選舉過程中，都可以順利選出一個下階段最需要的主席。

(中時 )

韓國瑜上節目談吳音寧 「有個… 蘇嘉全要當「落跑院長」？名嘴指…

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