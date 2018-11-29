蘇嘉全要當「落跑院長」？名嘴指出最後失敗原因

立法院長蘇嘉全。（姚志平攝）

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中時電子報
/整理報導
名嘴尚毅夫。(圖片取自Youtube)

外傳立法院長蘇嘉全有意辭院長來競爭民進黨黨主席，名嘴尚毅夫痛批這根本是總統蔡英文放話測風向球而已，蔡英文還是一樣自私，只要是她討厭的人，就不要用，結果消息一出，遭到強大反彈，帶風向完全失敗。

對於外界盛傳蘇嘉全有意接任民進黨主席一事，蘇嘉全日前表示，包括他自己和其他被點名的人，都應思考怎麼讓民進黨永續執政，目前也還沒對辭立法院長做出最後決定。

尚毅夫於政論節目《新聞面對面》表示，仔細思考一下蔡英文的作為，蔡英文辭去黨主席那日晚上在官邸開會的情形是怎樣？小英一樣就是那種人，「她討厭你就不要談」，在會議中提民進黨立院黨團總召柯建銘擔任代理黨主席職務，小英說不要，小英要新竹市長林智堅來擔任，基隆市長林右昌原本還不是主要人選。好吧，那就讓林智堅來呀！蔡英還是一樣自私，沒有想太多。

而蘇嘉全是否接任黨主席鬧的滿成風雨，尚毅夫痛批大家說是高層指定還是什麼？根本就是測風向而已。如果不是蘇嘉全有意願，高層也這樣希望，否則怎會一夜之間，同一時間所有媒體都出這條新聞，不就是有人統一跟媒體說，做「系統性的放話」。結果放完話後，總統府和蘇嘉全否認，新潮流傻在那邊說什麼派系共推，他們根本沒參加那個會議。

尚毅夫更指出蘇嘉全如果出來當黨主席，只會讓人想到保皇黨。因為蘇嘉全是保皇黨，所以蘇嘉全有意願，高層也希望他接任黨主席，但沒想到消息一出來，黨內反彈，風向完全失敗。

(中時電子報)

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