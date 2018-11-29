韓國瑜魅力勝女兒韓冰 《新聞龍捲風》收視率告捷

2018年11月29日 12:14 中時 洪秀瑛

韓國瑜接受中天獨家專訪。（中天提供）

王又正（左）獨家專訪韓國瑜。（中天提供）

高雄市長當選人韓國瑜選後人氣依舊不敗，他28日接受中天《新聞龍捲風》主持人戴立綱、王又正獨家專訪，暢談當選後的心情與未來對高雄市的承諾。巧合他的女兒韓冰上友台另一個政論性節目，父女昨晚在不同節目前後時段出現，今（29日）收視出爐，《新聞龍捲風》4歲以上平均收視1.59（總收視人口148.6萬），穩坐同時段新聞節目收視第一，顯示薑還是老的辣。

主持人戴立綱感冒發燒多日仍抱病上場，錄影前還咳嗽咳不停，同樣從選前就身體微恙的韓國瑜，在節目中透露，選後已稍作休息幾日，但仍然不停地靠電話聯繫工作，包括洽詢小內閣名單，並在節目中談起近日最受矚目的北農總經理人事案。

身為前北農總經理的韓國瑜，誇吳音寧是「有個性的女孩」，「我相信她真的想幫農民做事，這麼年輕就參加農運，有個性、也想幫農民做事情，但這是個陽剛性非常重、殺伐味很重，而且碰撞性很強的工作，不是說女孩子不適合，而是要適應這樣子的型態，本來就不容易。」

對於傳出吳音寧將完成「階段性任務」下台，韓國瑜也對著鏡頭鼓勵她，「如果她離開北農，我不曉得心裡面會不會有挫折，但還是要告訴自己，路是圓的，不要太過度氣餒，或許這個職務不適合她的個性。」

九合一選舉民進黨慘跌跤，韓國瑜也指出癥結點，「蔡英文可以當一個偉大的總統，只可惜她把一半的時間都浪費掉了。民進黨所有的興趣全部放在鬥爭，想把國民黨搞垮，但事實證明老百姓受不了，老百姓不要民進黨鬥爭，老百姓要過好日子。台灣老百姓已經進階到2.0版，投票的時候已經很清楚，我要過好日子，這個訊號比什麼都強烈」。

為了推廣觀光，韓國瑜更透露，有意將市長交接典禮辦在高雄愛河畔，「我們很希望不要辦在市府，就辦在愛河旁，高雄20年來幾乎沒什麼交接，都是同黨執政，這次如果可以在愛河旁拉出一個觀光典禮，可以讓高雄的觀光元素再次詔告天下，這個對城市的包裝跟行銷是非常重要的。」《新聞龍捲風》於每週一到週五晚間9:55中天新聞52頻道播出。

(中時 )