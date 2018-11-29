民進黨慘敗原因在哪？沈富雄分析後9字總結

民進黨這次選舉慘敗，蔡英文因此請辭黨主席一職。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

九合一選舉結果出爐，藍、綠版圖大洗牌，民進黨在六都市長、各縣市長及議員席次均慘敗，雖有聲音認為中央執政不佳連累地方選舉，不過也有許多人認為「韓流」是主因。對此，前民進黨立委沈富雄則認為多數人歸功（罪）於韓國瑜，其實並不盡然，他分析後直言「先有走山，才有土石流」。

民進黨九合一選情崩盤，僅保住6個縣市，檢討聲浪不斷。總統蔡英文昨天以前主席身分在中常會中發表談話，她呼籲各位同志，這個時刻，民進黨人可以大鳴大放，但是不該互相指責。「責任由我一人承擔，同志之間不必互相為難」。

對此，沈富雄在臉書指出，民進黨大敗，多數人歸功（罪）於韓國瑜，其實並不盡然。沈貼出7月25日，他在臉書張貼2018民進黨選情評估的圖表，這是他4個月前對民進黨選情的預測，他只猜錯陳其邁一席。

此外，沈富雄附上另外一張圖可明顯看出，六位順利當選的縣市長都因國民黨怯戰，推不出有力的候選人，所以中央拖累的因素無從評估，他通通打個問號，但極有可能雙方得票差距拉近。在陳其邁部分，他則評估對手強，被中央拖累的可能將十分明顯，但4個月前韓流尚未澎湃成形，所以他猜錯了。至於台中與新北，實力呈拉鋸，被中央拖累而落敗就毫無疑問了。

沈富雄分析後認為，先有執政基礎的走山，韓流再來一陣暴雨，土石流於焉形成，「平盤變小輸，小輸就變大輸了」。

(中時電子報)

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