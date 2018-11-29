呂秀蓮：男英女英不互為對手 而是有趣政治夥伴

2018年11月29日 12:28 中時 曾薏蘋

前副總統呂秀蓮今召開「從選戰解讀最新民意」記者會，呂秀蓮表示，有人笑說蔡英文四年前執政要感謝馬英九，「男英女英不是互為對手，而是很有趣的政治夥伴」。

談到這次剛落幕的選舉，呂秀蓮說，這次選舉是人民討厭民進黨也不喜歡國民黨、會不會在中間有第三勢力不久呈現，選前已略有所聞。

她也認為，這次選舉相對乾淨很多，抹黑很少；但俊男美女容易當選，會不會變成選美，高雄市長候選人陳其邁正經八百講政策，國民黨候選人韓國瑜喊出討好人口號沒有政見，是正途嗎？中國因素不是沒有，情治單位欲語還休，中國網軍介入，台北市長柯文哲為何在韓國瑜崛起後，柯的網軍就消風，是否有啥秘密？國安單位應該在選後要對大家說明。

提到這次民進黨而言，世新大學副校長游梓翔說，蔡英文的檢討還是「文青的檢討」，優美的句子很多，檢討內容很少。「還是有很多怪別人的地方，人民沒你專業聽不懂？是人民進步太慢你們太快？是改革者的反撲？」

他認為，民進黨在人事調整上，黨主席下台是對民進黨員有交代，但是公投、選舉，總統對台灣的交代是什麼？是哪些政策必須檢討及調整，但這幾天總統去基層傾聽民意的表演，還有那封給黨員的信，都沒提到對於檢討政策在哪。

呂秀蓮指出，民進黨的治理版圖僅剩6個縣市；治理的人口數，國民黨加柯文哲1,447萬人，民進黨僅625萬人；民進黨得票數比四年前少了120萬票。蔡英文的得票與馬英九當年相若，她把蔡馬形容為「男英、女英」。有人笑說蔡英文四年前執政要感謝馬英九，「男英女英不是互為對手，而是很有趣的政治夥伴」。

她也強調，這次選舉，讓民進黨治理版圖大幅縮小，綠地變藍天，治理人口，民進黨只剩625萬人，蔡英文的民意支持度只有近40%，十項公投有七項合法通過。顯然政策與民意有非常大的落差。

世新資管系教授吳統雄說，這是民粹政治積極反動的結果；談到兩岸關係，其實台灣在兩個很重要的文件，一九九九年民進黨自己提出的台灣前途的決議文，還有呂副總統解釋的九六共識；台灣前途的決議文內涵實質取向上跟韓國瑜一模一樣，當初很多人抹紅韓國瑜，但跟中國唱和的是，當時創黨的民進黨。

大陸看台灣是企圖心；他說，今年選舉告訴大陸，這就是民主法治的價值，當人民不滿意時，兩年內就可以扭轉，大陸這部分卻束手無策。

他認為，這是人類歷史上必然趨勢，在大陸人生活、物質滿足後就會走向自我實現這條路。可以告訴大陸朋友，這是反扭轉的機會。

(中時 )