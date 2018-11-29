連續7年得獎 新北市獲行政院災害防救業務第一名

新北市獲行政院災害年度防救業務第一名，由院長賴清德頒獎新北市消防局長黃清德（圖右）代表受獎。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
新北市再次獲行政院災害防救業務第一名，已經是第七次稱霸。（吳家詮翻攝）

新北市參加107年度行政院災害防救業務訪評，榮獲第一組（直轄市）第一名績優殊榮，新北市消防局長黃德清昨（28）日於行政院中央災害防救會報代表新北市政府受獎。

自100年以來，新北市在直轄市組中獲得7次第一名績優榮耀，實屬不易，為六都之冠，也是市長朱立倫及新北市防救災團隊8年來推動災害防救工作肯定與施政成果。

新北市在評核中呈現近年推動重點工作包括「整合型防災社區」、「新北市減災對策2.0方案」、「推動企業防災」、「透水保水城市」、「落實安家固園」、「強化山坡地社區防災」、「災害潛勢整體調查更新」、「建置全災型智慧化指揮監控中心」及「強化保護避難收容災民隱私」等多達80項創新措施，並將平時災害防救工作推動成果及創新績效充分展現，以一步一腳印的精神，落實基層防災工作與教育，打造堅實防救災團隊，充分展現防救災實力，終榮獲今(107年)行政院災害防救業務訪評第一名績優榮耀。

對於能再次獲得此項殊榮，朱立倫特別感謝中央對新北市防災工作人員的努力付出，給與莫大肯定，面對未來日益艱鉅的複合型災害挑戰，新北市政府會持續以「落實執行態度」、「整合協調氣度」及「前瞻改革高度」的防救災核心工作信念，努力建構防災型智慧城市，守護市民的安全。

(中時電子報)

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