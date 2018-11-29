中天《新聞龍捲風》訪韓國瑜 創同時段收視第一

2018年11月29日 12:16 旺報 廖慧娟

韓國瑜（右）與《新聞龍捲風》主持人王又正暢談高雄市的未來建設願景。（中天提供）

高雄市長當選人韓國瑜選後人氣依舊不敗，昨（28日）接受中天《新聞龍捲風》主持人戴立綱、王又正獨家專訪，暢談當選後的心情與未來對高雄市的承諾。

今（29日）早上公布的收視率顯示，韓國瑜選後魅力不減，《新聞龍捲風》4歲以上平均收視1.59（總收視人口148.6萬），屹立不搖、穩坐同時段新聞節目收視第一。工作人員透露，為了這場訪問，戴立綱、韓國瑜都是抱病上陣。戴立綱已因感冒發燒多日，錄影前還咳不停；選前就身體微恙的韓國瑜，則在節目中透露選後已稍作休息幾日，但仍然不停地靠電話聯繫工作，包括洽詢小內閣名單。

九合一選舉民進黨慘跌跤，韓國瑜也指出癥結點：「民進黨所有的興趣全部放在鬥爭，想把國民黨搞垮，但事實證明老百姓受不了，老百姓不要你民進黨鬥爭，老百姓要過好日子。台灣老百姓已經進階到2.0版，投票的時候已經很清楚，我要過好日子，這個訊號比什麼都強烈。」

為了推廣觀光，韓國瑜更透露，有意將市長交接典禮辦在高雄愛河畔，「高雄20年來幾乎沒什麼交接，都是同黨執政，這次如果可以在愛河旁拉出一個觀光典禮，可以讓高雄的觀光元素再次詔告天下，這個對城市的包裝跟行銷是非常重要的。」

(旺報 )