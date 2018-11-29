東奧正名公投沒過 國際奧會：不會討論我國會籍

中華奧會秘書長沈依婷(左起)、國際奧會委員吳經國、IOC國家奧會關係部組織闗係與治理組長波伊維。(中華奧會提供)

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中時電子報
／綜合報導

九合一選舉及公投結果出爐，國內體育界關心國際奧會是否會有後續動作，今天上午中華奧會秘書長沈依婷，和國際奧會（IOC）委員吳經國一同拜會IOC國家奧會關係部組織闗係與治理組長波伊維（Jerome Poivey），獲得該部門承諾會報告公投果，不會對中華台北的會籍提出討論。

此一結果，表示中華奧會恐因正名公投遭停權，致使我國運動員失去舞台的危機，正式宣告解除。由於台灣發起東奧正名公投，IOC曾3度來函警告，也在5月來函中明確表示「不同意」中華奧會更換名稱。最後有多位頂尖國手站出來呼籲投反對票，擋下公投也保住參賽權。

吳經國及沈依婷此行代表中華奧會前去參加正在日本東京召開的「2018年國家奧會聯合會會員大會」，適逢國際奧會將於11月30日至12月1日於東京召開執委會議，因此吳經國和沈依婷也藉此機會，增進與IOC高層人員互動。

今天上午吳經國與沈依婷和拜會波伊維，說明這次台灣關於2020東奧正名公投結果，並表達我國會遵守奧林匹克憲章及1981年洛桑協議，波伊維則轉達IOC主席巴赫（Thomas Bach）欣慰之意，也表示國家奧會關係部組織闗係與治理組將向IOC執委會報告台灣公投結果，但不會對中華台北的會籍提出任何討論。

(中時電子報)

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