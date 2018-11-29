《時來運轉》運彩報報 - 世界盃籃球資格賽 挺韓菲過關

2018年11月29日 12:36 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

世界盃資格賽又來了，亞太區第2輪接下來的賽程落在11/29~12/3以及明年的2/21~2/25， E、F兩組當中，每組前3名以及兩組之中成績較佳的第4名，以及中國大陸(主辦國)共8隊將獲得明年暑假世界盃的參賽資格。

E組的6支隊伍分別是紐西蘭、黎巴嫩、韓國、約旦、中國大陸以及敘利亞，截至目前紐西蘭以15分的積分傲視群雄，黎巴嫩與南韓以14分並列第2，再來是約旦的13分、中國大陸的12分以及敘利亞的10分，距離明年世界盃開打每隊還剩下4場比賽，紐西蘭實力超群沒有意外將四戰全勝，以分組第1之姿拿到世界盃門票，黎巴嫩與韓國的老二之爭將有兩場對戰，第一戰在今日11/29(四)晚間18:30於韓國主場釜山進行，第二場是明年二月黎巴嫩主場，黎巴嫩禁區強悍、韓國外線神準，估計實力接近的兩隊將可各自在主場拿下勝利。

F組的成員和積分分別是澳洲的15分、伊朗14分、菲律賓13分、日本12分、哈薩克11分以及卡達的10分，面對同組前面四支強隊，實力不在同層級的哈薩克以及卡達恐淪為F組的肥料，但精彩的賽事卻絕對不會少！下周一(12/3)19:30將進行一場伊朗與菲律賓的頂尖對決，兩軍在今年9月已有過一次交手，該役前3節雙方比分緊咬，直到第4節方拉開差距，最終由命中率以及籃板方面表現較為出色的伊朗以81:73獲勝，下周比賽將在菲律賓主場進行，考量到菲律賓不服輸的性格以及熱情的觀眾，想必會打出比上一戰更好的成績，喜歡運彩高賠的朋友們可以考慮在運彩不讓分玩法上瞄準菲律賓獲勝。

(中時電子報)