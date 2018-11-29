美媒：大陸將徹底改變全球清潔能源產業

2018年11月29日 12:38 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今天引述美國智庫布魯金斯學會網站28日發表題為〈中國的「一帶一路」倡議將改變清潔能源產業〉報導，「條條大道通羅馬」並非誇大其詞，古羅馬帝國依賴25萬英里道路維繫支持7000萬居民生活。21世紀，北京似乎懷有類似雄心。作為史上最大規模的基礎設施項目，「一帶一路」倡議有望橫跨四大洲，覆蓋全球1/3的GDP、全世界1/4的貿易商品和60%以上人口。在這一具有戰略意義的貿易網路中，清潔能源產業將受益頗豐。

作者丹尼爾．阿拉亞指出，盡管仍然需要大量煤炭和石油，但大陸將在未來20年內向低碳發電領域和其他清潔能源技術投入6兆多美元。

據報導，美國能源部統計，大陸已對占主導地位的太陽能板生產領域投資470億美元；此外，已設立世界上最大的碳（交易）市場、核電站建設引領世界、正在銷售超過世界上其他國家銷量總和的電動汽車。鑒於全世界約50%的能源將來自太陽能和風能，大陸有望成為全球第一個清潔能源超級大國。到2050年，大陸80%能源將來自可再生資源。

文章指出，大陸開展大型基礎設施項目獨一無二的能力，意味著「一帶一路」倡議將對全球能源消費轉向非化石燃料發揮關鍵性作用。在此方面，大陸已為基礎設施投資發行近250億美元的綠色債券，相關投資涵蓋清潔能源、清潔交通、汙染防控、節能技術等眾多領域。

國際能源總署資料顯示，如今大陸占全世界風力發電的1/3，擁有世界十大風力渦輪機製造商中的4個、全球十大太陽能板製造商中的6個，及世界太陽能發電產能的1/4。

作為全世界最主要的可再生能源市場，大陸希望在開發綠色「一帶一路」過程中為亞洲43億消費者提供「綠色、低碳和循環發展」。北京的地緣政治雄心將重塑全球能源的構成。據麥肯錫預測，2050年，電力將占全世界能源總需求的1/4（如今僅為18%），71%的新發電產能將來自大陸和印度。

阿拉亞提醒，顯而易見，清潔能源是大陸很有可能占有主導地位的21世紀產業。就在川普政府認為可再生能源正威脅美國就業機會之際，大陸正將清潔能源應用於其長期戰略宏圖之中。美國和其他國家的長期規畫機構最好注意到這一點。在大陸引領下，可再生能源有望在2050年占到全世界發電總量的一半。大陸通過「一帶一路」倡議開展的清潔能源投資將徹底改變全球清潔能源產業。

(中時 )