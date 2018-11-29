習近平同西班牙首相會談：加強「一帶一路」

2018年11月29日 12:37 中時 李文輝

大陸國家主席習近平當地時間28日在馬德里會晤西班牙首相桑切斯。雙方就發展陸西關係達成廣泛共識，一致同意以陸西建交45周年為新起點，推動兩國關係得到新的更大發展，給兩國人民帶來更多福祉。中新社報導，習近平很高興連任國家主席後首次訪歐來到西班牙。他說，今年是陸西建交45周年，陸西友好歷久彌新，並讚賞桑切斯首相致力於發展陸西關係，積極支持共建「一帶一路」。

習近平強調，陸西開展「一帶一路」合作具有歷史、地理等多重優勢，要加強「一帶一路」倡議同西班牙亞洲戰略、地中海走廊建設等對接，促進經貿往來，拓展港口、航運、航空、新能源汽車、金融等領域合作，優化科技、創新合作。雙方要深化人文交流，加強文化、地方、旅遊、新聞、醫療、文化遺產保護、體育等領域交流合作。大陸願同西班牙繼續就完善全球治理、應對氣候變化等國際和地區熱點問題保持溝通和協調。

習近平指出，大陸支持歐洲一體化建設。陸歐雙方應該在共同維護國際秩序、促進全球治理等方面相互支持，加強配合。並願加強「一帶一路」倡議同歐盟發展戰略對接，共同推動亞歐互聯互通，促進亞歐大陸發展繁榮。希望西方發揮積極影響，維護陸歐關係發展正確方向。

桑切斯表示，習近平是13年來大陸國家主席首次到訪，正值西陸建交45周年，具有重要歷史意義，將開啟西陸關係新時代。西陸關係發展令人滿意，雙方已互為重要交易夥伴，文化、教育交流日益密切，在西班牙的華人也為西班牙國家發展和西陸友好作出積極貢獻。新形勢下，西方願同陸方增進政治互信，擴大各領域交往合作。「一帶一路」是具有歷史意義的重要倡議，西班牙願積極參與共建「一帶一路」。西班牙堅定支援多邊主義，同大陸在國際事務中立場相近，願密切同陸方溝通協調，促進歐陸關係健康穩定發展。

會談後，兩國領導人共同見證了多項雙邊合作文件的簽署，涉及文化、經濟、民生、先進材料、電信、協力廠商市場合作、教育、金融等領域。並發表《中華人民共和國和西班牙王國關於加強新時期全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。

(中時 )