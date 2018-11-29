人氣懸殊 柯被機海包圍 蔡身邊只見官

2018年11月29日 12:32 中時 朱真楷

柯文哲顯然不受慘勝影響，現場人氣強強滾，所到之處盡是搶著要跟他自拍的民眾。（朱真楷攝）

柯文哲與民進黨的結盟關係，因2018北市長選舉提名崩裂，但隨著民進黨大敗，綠營紛紛有聲音希望黨中央能與柯重修舊好；而在北市長連任慘勝的柯，也意識到民進黨對他的重要性，讓「白綠」能否重啟合作引發關注。今天，蔡英文、柯文哲一同出席2018台灣醫療科技展時，只見柯文哲被「機海」包圍邀自拍，蔡英文多數時候則是靜靜聽廠商說明；現場民眾對兩人的熱度，明顯出現「蔡英文身邊都是官，柯文哲身邊都是粉（指粉絲）」的人氣落差。

今天上午，蔡英文總統與柯文哲共同出席台灣醫療科技展開幕，這是兩人在2018選後首度碰頭。雙方雖一度有握手，但卻僅此於此，鮮少有互動。只是，在科技展現場，蔡英文的人氣比起2018慘敗前，顯然更有更為低靡的氣氛；而柯文哲顯然不受慘勝影響，現場人氣強強滾，所到之處盡是搶著要跟他自拍的民眾。

由於圍住柯文哲的人潮實在太多，一時之間，在他面前竟同時出現7、8台手機爭著跟他自拍，只見柯文哲完全不曉得要把眼睛聚焦在哪裡，人氣顯然有隨著勝選後開始回溫。

相較於蔡英文，雖然依規定身邊全是由特勤人員進行維安，閒雜人等不易靠近，但從蔡英文、柯文哲兩人在今天科技展的「人潮包圍質量」、「群眾圍觀程度」來看，很明顯出現一個現象，就是「蔡英文身邊都是官，柯文哲身邊都是粉」，英、柯在民間的受歡迎程度，不言可喻。

(中時 )