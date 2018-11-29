最低工資法明預告 勞動部：工資審議參採指標入法

2018年11月29日 13:44 中時 游昇俯

勞動部「最低工資法」草案將於明（29）日公告，勞動部長許銘春表示，未來工資審議委員會將設置研究小組，訂立薪資調整參採指標，提出工資調整客觀依據供委員會參考；對於委員會決議調整工資，審議結果須於10天內送行政院，政院須於20天內核定，並可退回重審一次，若退回重審，委員會亦須於30天內再次召開會議。

立法院社福衛環委員會今日邀請勞動部就政府採購外包廠商員工職安制度專案報告，並備詢。由於最低工資法草案將於明日正式預告，立委王育敏詢問未來工資審議與現行基本工資審議制度有何不同。

許銘春表示，未來最低工資審議委員會組成，將由勞方、資方各7人，政府代表3人及學者代表4人組成，與現行基本工資審議委員會差別不大，但訂立最低工資法，除法律位階有所提升，過去工資審議以於每年第三季召開為原則，曾有長時間未召開的情形，故草案亦明訂每年固定召開會議。

並且，過去工資審議委員會工作小組沒有發揮太大的功能，未來草案亦明訂設置工資審議研究小組，討論當年工資是否調整、需參採哪些指標，將研究結果提供審議委員會參考。

王育敏表示，希望最低工資法能確立更客觀、不受政治力干擾的工資審議辦法，否則過去都是行政院「說往東就往東」，先定調、再讓委員會背書，工資審議的專業性、客觀性應於此法中確立；但她也質疑，未來審議委員會的意見只供行政院參採，政院仍有否決權？

對此，許銘春說，草案要求審議委員會決議須送政院核定，但若政院認為有需要重新研議，可退回一次，若退回後委員會仍維持原議，政院就要尊重決議結果。

她說，草案亦明訂審議委員會須於每年9月底前開會，會議決議須於10天內送政院，政院則須於20天內核定，若是退回重議，委員會須在30天內再召開會議；並且，委員會仍以勞動部長作為會議主席。

(中時 )