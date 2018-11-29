最低工資法明預告 勞動部：工資審議參採指標入法

勞動部長許銘春表示，「最低工資法」草案明訂工資審議委員會設置研究小組，訂立薪資調整參採指標。（游昇俯攝）

友善列印
中時

勞動部「最低工資法」草案將於明（29）日公告，勞動部長許銘春表示，未來工資審議委員會將設置研究小組，訂立薪資調整參採指標，提出工資調整客觀依據供委員會參考；對於委員會決議調整工資，審議結果須於10天內送行政院，政院須於20天內核定，並可退回重審一次，若退回重審，委員會亦須於30天內再次召開會議。

立法院社福衛環委員會今日邀請勞動部就政府採購外包廠商員工職安制度專案報告，並備詢。由於最低工資法草案將於明日正式預告，立委王育敏詢問未來工資審議與現行基本工資審議制度有何不同。

許銘春表示，未來最低工資審議委員會組成，將由勞方、資方各7人，政府代表3人及學者代表4人組成，與現行基本工資審議委員會差別不大，但訂立最低工資法，除法律位階有所提升，過去工資審議以於每年第三季召開為原則，曾有長時間未召開的情形，故草案亦明訂每年固定召開會議。

並且，過去工資審議委員會工作小組沒有發揮太大的功能，未來草案亦明訂設置工資審議研究小組，討論當年工資是否調整、需參採哪些指標，將研究結果提供審議委員會參考。

王育敏表示，希望最低工資法能確立更客觀、不受政治力干擾的工資審議辦法，否則過去都是行政院「說往東就往東」，先定調、再讓委員會背書，工資審議的專業性、客觀性應於此法中確立；但她也質疑，未來審議委員會的意見只供行政院參採，政院仍有否決權？

對此，許銘春說，草案要求審議委員會決議須送政院核定，但若政院認為有需要重新研議，可退回一次，若退回後委員會仍維持原議，政院就要尊重決議結果。

她說，草案亦明訂審議委員會須於每年9月底前開會，會議決議須於10天內送政院，政院則須於20天內核定，若是退回重議，委員會須在30天內再召開會議；並且，委員會仍以勞動部長作為會議主席。

(中時 )

影》別被A了！加薪後老板這樣做 … 解決核安問題　侯友宜：上任後成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。