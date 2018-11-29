文在寅支持率首次跌破50％

2018年11月29日 13:48 旺報 林永富

韓聯社29日報導，韓國民調機構Realmeter於29日發布的一項數據顯示，南韓總統文在寅的施政支持率首次跌破50%，僅為48.8%。

Realmeter受TBS廣播電台的委託於本月26日至28日針對全國1508名成年人進行了本次問卷調查。結果顯示，48.8%的受訪者對文在寅施政給予積極評價，較上周下滑3.2個百分點。給予消極評價的受訪者上升3.3個百分點，為45.8%。

韓朝和韓美領袖會談相繼舉行的9月第4周，文在寅施政支持率曾一度升至65.3%，但之後連續9周下滑，並創下執政以來最低水準。值得關注的是，持中立態度的受訪者中對文在寅施政給予消極評價的比例（50%）首次超過積極評價（46.5%）。同時，50-59歲的受訪者的消極評價也有所增加。

Realmeter分析稱，經濟不景氣是導致文在寅支持率下滑的主因，就業、投資等各種經濟指標持續下滑，民眾對經濟恢復的期待值也隨之下降，部分在野黨和輿論對文在寅經濟政策的攻擊也起到助推作用。同時，朝美無核化談判陷入僵局與「對朝援助過度論」、「韓朝關係超速論」等也造成一定負面影響。

從各政黨支持率來看，執政黨共同民主黨為37.6%，較上周下滑1.6個百分點，連續9周下滑，創1年10個月來的新低；最大在野黨自由韓國黨為26.2%，上升3.3個百分點，連續5周上升；正義黨為8.2%；正未來黨和民主和平黨分別為5.9%和3.0%。

(旺報 )