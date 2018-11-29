文在寅支持率首次跌破50％

友善列印
旺報

韓聯社29日報導，韓國民調機構Realmeter於29日發布的一項數據顯示，南韓總統文在寅的施政支持率首次跌破50%，僅為48.8%。

Realmeter受TBS廣播電台的委託於本月26日至28日針對全國1508名成年人進行了本次問卷調查。結果顯示，48.8%的受訪者對文在寅施政給予積極評價，較上周下滑3.2個百分點。給予消極評價的受訪者上升3.3個百分點，為45.8%。

韓朝和韓美領袖會談相繼舉行的9月第4周，文在寅施政支持率曾一度升至65.3%，但之後連續9周下滑，並創下執政以來最低水準。值得關注的是，持中立態度的受訪者中對文在寅施政給予消極評價的比例（50%）首次超過積極評價（46.5%）。同時，50-59歲的受訪者的消極評價也有所增加。

Realmeter分析稱，經濟不景氣是導致文在寅支持率下滑的主因，就業、投資等各種經濟指標持續下滑，民眾對經濟恢復的期待值也隨之下降，部分在野黨和輿論對文在寅經濟政策的攻擊也起到助推作用。同時，朝美無核化談判陷入僵局與「對朝援助過度論」、「韓朝關係超速論」等也造成一定負面影響。

從各政黨支持率來看，執政黨共同民主黨為37.6%，較上周下滑1.6個百分點，連續9周下滑，創1年10個月來的新低；最大在野黨自由韓國黨為26.2%，上升3.3個百分點，連續5周上升；正義黨為8.2%；正未來黨和民主和平黨分別為5.9%和3.0%。

(旺報 )

第一夫人說棒 白宮聖誕樹換紅色 真有睡美人！日睡18小時醒不來 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。