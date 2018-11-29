基隆人不滿接代理黨主席 林右昌安撫「每周只請半天假」

2018年11月29日 12:36 中時 李怡萱

尋求連仼成功的基隆市長林右昌28日中常會後確定接代理黨主席，不少基隆人對於市長接任代理黨主席有意見，林右昌今日中午親上火線回應市民，他強調，代理黨主席約1-2月時間，「每周三請半天假到中常會開會，其他的時間還是以市政工作為主！」

民進黨大選慘敗，總統蔡英文辭黨主席，如何挽回民心成為艱難挑戰，林右昌接下被視為燙手山芋的代理黨主席之位，28日晚間首度在臉書吐露心聲。他說，在民進黨最艱困時刻，黨需要他，他義不容辭、勇敢承擔。但他是現任基隆市長，當然以市政為重，不會讓暫時性的黨務工作影響整體市政運作。

林右昌在臉書PO文後，馬上有民眾湧進市長臉書留言，有網友持正面意見，認為市長勇於承擔，但也有網友表示，「投林右昌是因為看見基隆市真的有改變，至於民進黨怎麼樣，真的不干我們的事」、「希望市長好好用市政 ，外務太多 ，難免分心！」

針對民眾擔憂，林右昌今日中午親上火線回應，自己是民進黨栽培出來的，沒理由在黨出現危機的時候，置之不顧，「這是做人最基本的道理」，他舉例，朱立倫在擔任新北市長的期間，同時也是國民黨副主席，兩者並不違悖。

另外，代理黨主席約1-2月時間，每周三只會請半天假到中常會開會，其他的時間還是以市政工作為主，並不占用太多時間，希望市民放心。

(中時 )