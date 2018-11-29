關押249天！ 孫安佐12月11日返台 檢方將接手偵辦

孫安佐(右)。狄鶯(左)。(圖／翻攝臉書)

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藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐，今年3月在美國涉恐攻遭逮，本月19日賓州東區聯邦地區法院宣判「刑滿獲釋」，今確定將在12月11日晚間7點40分，搭乘由舊金山起飛的班機抵達桃園機場。士林地檢署表示，檢察官與美方聯繫後，孫所持有的大量子彈，已經違反當地法令，依據刑事訴訟法，國內具有審判權，他回國後將會依法偵辦。至於當天是否要請孫安佐到地檢署說明，檢方尚未決定。

孫安佐住家在北投，屬於士林地檢署偵辦轄區，因此法務部責成士林地檢署與美國賓州東區聯邦地區法院等相關單位聯繫，確認孫安佐回國時間。

士林地檢署表示，孫雖然犯罪地點在美國，但因涉犯3年以上重罪，國內法院具有審判權，將會依偵辦刑事案件流程通知孫安佐到案說明，目前尚未和孫以及孫的父母聯絡，也沒有指派司法警察赴美押解孫安佐。

孫安佐今年3月，向同學說「5月1日要用槍攻擊學校」，同學告知老師後校方報警，警方更在孫寄宿家庭中，搜出1把組裝手槍和1607發子彈，孫被捕後除了恐怖威脅罪外，另外因「非移民簽證」在美不能持有槍械，違反美國賓州的法律，8月28日，孫在法院認罪並放棄上訴權利，確定違反非美國人民持有槍械罪。孫被關249天後遭釋放，並驅逐出境，終身不得入境美國。

(中時 )

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