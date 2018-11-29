NBA》失去才知可貴 老鷹教頭：我們很想念林書豪

老鷹總教練皮爾斯的調度，總是讓人感到莫名其妙。(美聯社)

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中時電子報

在老鷹29日以94比108輸給黃蜂賽後，老鷹總教練皮爾斯痛批球隊在進攻端，根本沒法掌握應有機會，根據老鷹隨隊記者喬伊納德報導，皮爾斯甚至說出，「我們很想念林書豪！」但這句話可信度不高，恐怕只是皮爾斯隨口說說罷了。

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林書豪29日因為前役扭傷左腳踝，本季首次宣告缺陣，結果老鷹在崔楊負責主控情況下，全場不僅命中率低到3成44，其中三分命中率2成50，更發生多達19失誤(崔楊1個人就5次)，難怪皮爾斯賽後會感受到有沒有豪哥的差異。

「我們在進攻端沒法把球轉移好，所以在場上跑的戰術很容易就被守住，」皮爾斯表示，「執行力是關鍵，我們沒有辦法好好進攻籃框，做好擋切戰術，才會那麼容易被守住，我們應該多打擋切配合，才能製造多一些進攻機會。」

儘管皮爾斯口中說著想念林書豪，卻是豪哥本季慘遭冷凍的關鍵人物之一，持續都拿豪哥還沒徹底復原為由，每當關鍵時刻，就讓豪哥坐板凳，往往都在大幅落後之際，才把豪哥換上去收尾，皮爾斯的調度模式擺明只想磨練新人。

就像29日替補中鋒艾力克斯連1秒鐘都沒打，皮爾斯的理由是，「黃蜂陣容矮小，加上卡明斯基會投三分球，所以沒讓艾力克斯連上場，來到比賽尾聲，我更沒必要把他換上。」只能說第1年擔任NBA主帥的皮爾斯，果真還太菜了。

(中時電子報)

29日雖無法上場，林書豪仍收到大禮，但從豪哥表情，就可知道他收到這本布萊恩自傳感想為何。(取自林書豪微博)

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