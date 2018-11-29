拚外銷！俄米格-35明年完成所有測試

2018年11月29日 12:45 中時電子報 馮英志

為了搶回國際戰機市場市占率，米格飛機製造集團（RSK MiG）近期正加緊完成米格-35戰機測試。根據俄羅斯衛星社（Sputnik）28日報導，米格集團執行長塔拉申科（Ilya Tarasenko）表示，將在2019年內完成米格-35全部測試。

塔拉申科說，「米格-35已在生產階段，在不久將來可望收到國防部的訂單。從當前最終測試階段來看，我們希望在2019年完成所有檢測。」他並表示，米格集團希望收到更多米格-35海外訂單。先前俄羅斯國防部於今年8月已向米格集團簽署6架米格-35採購合約，預定2023年完成供應。

塔斯社（TASS）28日報導，塔拉申科表示，米格-35未來將配備電子掃描陣列雷達（Active phased array radar）。這項雷達技術已廣泛用於製造現代戰鬥機的機載雷達。這種雷達允許通過波束的電子轉向同時跟蹤大量目標。該雷達能夠探測水上、地面和空中的敵人，識別其類別，類型和大小，完成導航任務並指導精確武器。

米格-35未來將配備電子掃描陣列雷達。

塔拉申科說，「我們了解在這種類型的飛機上，使用電子掃描陣列雷達已是世界趨勢。當然，我們已經製作用於試驗的原型。在與飛機共同測試後，我們將提供這種雷達作為選項」。

米格-35戰機是第4++代多功能戰機，外掛載荷7000公斤，最大速度為2.35馬赫，作戰半徑高達1000公里，飛行高度上限為17500米。

(中時電子報)