詐騙主嫌以為黑吃黑 相約警局剛好被逮

警方逮捕詐騙車手集團主嫌。(警方提供)

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橫行新竹地區的詐騙車手集團29歲林姓主嫌，29日清晨在桃園地檢署檢察官劉建良指揮平鎮警分局與新北三峽警分局專案小組南下逮捕到案，該集團至今年8月至今，在新竹竹東地區大肆提款100多次，初估贓款約350萬元，全案擴大偵辦中。

平鎮警分局偵查隊長張仁慶表示，掃蕩詐騙車手集團專案鎖定新竹竹東地區的詐騙車手集團，29歲林姓男子一年多前遭當地幫派吸收後，自組詐騙車手集團吸收多名成員成為取款車手，林男至本年8月份起開始在新竹竹東地區，瘋狂提領贓款，3個月來初步估計領了135次，得手詐騙贓款共計約新台幣350萬元。

林男犯罪行徑全都被專案小組掌握，林男接獲警方電話時，還自以為聰明認為是其他詐騙集團要來黑吃黑，囂張的將專案小組人員約在當地分局前，想嚇退警方，結果讓專案小組不費吹灰之力將林男逮捕，隨即解送至地檢署由檢方擴大偵辦。

林男落網後供稱，從沒看過其他交付任務的上游詐騙集團成員，都是靠手機簡訊到特地地址領取提款卡後四處找ATM提款機領款，後續回到原點交付提領之贓款，4個月來得手贓款約計新台幣350萬元，林嫌集團則分得45萬元酬勞。

目前林男除依常業詐欺罪、組織幫派及洗錢防制法移送，並遭桃園地方法院羈押外，全案平鎮警分局專案小組將持續蒐集該詐騙集團之不法事證，以求除惡務盡、保障民眾辛苦之血汗錢。

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(中時 )

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