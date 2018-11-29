關懷盃》花蓮化仁險輸給社團球隊 陽東益：跑步回花蓮

2018年11月29日 12:55 中時電子報 鍾亞芳 /台東報導 /台東報導

花蓮縣化仁國中今天（29日）在關懷盃首戰前半段遭對手台東縣大王國中壓制，7局上在陽念希的2分打點場內全壘打的帶動下才以11比5逆轉勝，而總教練陽東益得知大王參賽成員一半以上都是國一生，笑說：「等一下要跑步回花蓮了。」

陽念希是前職棒球員陽東益的兒子，今年雖才國一，但身高已經來到174公分，加上今天的場內全壘打，從開始打棒球至今，目前已經打過4支場內全壘打，不過陽東益認為，陽念希的力量比速度好，「兒子力量大，是屬於大炮型的。」

不過陽念希自認速度還行，欣賞的球員是富邦蔣智賢，期待自己未來可以成為速度、力量兼備的重炮手。今天陽念希3打數2安打2打點1保送，7局下還登板投球，面對5打席投出2次三振1保送被擊出1安打沒有失分，談及未來，他則比較想擔任打者。

大王現在雖只是社團性質的球隊，但陽東益仍笑稱：「其實他們不錯！我都說，他們是『魔王』，我們是『壞人』。」陽東益透露，出發台東打關懷盃之前，有3位國三球員因功課沒寫遭到禁賽，「出發當天他們作業沒寫被處罰，他們以為可以一定出來比賽，這樣的態度不對，所以讓他們禁賽。」

陽東益表示，原想多磨練國一、國二的球員，但第一局看到大王的表現，隨即讓高年級的球員熱身，而得知大王這次參賽的陣容有一半以上都是國一球員後，他笑著說：「我看我們要跑步回花蓮了。」

(中時電子報)