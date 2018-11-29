尋錯仇？美睫店凌晨遭掃射13槍 前身是「馬伕休息站」

2018年11月29日 13:05 中時 程炳璋

遭開13槍的美睫店29日開門營業時，發現大門有許多彈孔。（程炳璋攝）

台南市選舉後不平安，安平區平通路580巷一家美睫店29日凌晨4時遭掃射13槍，業者早上8時開門時發現大門上有不明彈孔嚇傻，報警採證，警方初步懷疑是歹徒找錯對象，該處之前為「馬伕休息站」，2個多月前才改為美睫店。

台南市安平區平通路巷內一棟住商兩用大樓，過去曾是許多酒店小姐經紀人載送小姐上班後，深夜聚集休息的場所，後來兼販售精油，如同「馬伕休息站」，因為常遭鄰居檢舉拉Ｋ，時有糾紛，兩個多月前遭警方取締抄倒。

不堪警察取締，這群馬伕搬走另覓休息處，由美睫業者接手承租經營，不料29日凌晨4時許，卻有兩男分持兩槍上門，朝大門連開13槍後逃逸，警告意味濃厚，幸好公司深夜無人，未有民眾受傷。

住宅區深夜槍聲大作，引起居民驚惶，有早起工作的民眾驚聞，認為半夜不可能有人放鞭炮，直覺就是槍聲，但不敢主動報警。

美睫店一群美睫師上午8時開門營業時，看見鐵門上的彈孔與地上的彈殼，驚嚇報警。業者驚魂未定向警方表示，剛來承租兩個多月，並未得罪客人，不知道為什麼會遇上槍擊案。

警方在槍案現場發現13個彈殼，鐵門與玻璃門上共有數個彈孔，警方根據監視器得知兩名男子犯案，初判是找錯對象開錯槍，正鎖定台南在地的黑幫勢力，循線追緝中。

(中時 )