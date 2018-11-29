房事不和 會計男辭職「侍奉」女友

書田診所精神科主任陳家駒。（林周義攝）

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林周義

32歲林先生，遇到挫折就會緊張，焦慮，近因與交往3年的女友，性生活不協調，瀕臨分手，令他產生憂鬱傾向。書田診所精神科主任陳家駒表示，錯誤觀念的聯想、溝通能力不足、負面的性教育都是性行為疾病障礙的成因。

個性溫和的林先生，從事會計工作。因在房事上較為冷感，無法滿足26歲的女友。個性較緊張的他，越擔心，房事表現就越差，力有不逮。為挽救雙方關係，他辭去工作，專心「侍奉」女友。就診後，女友也被醫師要求共同接受治療。

林先生的女友個性較沒耐心，且容易生氣，經常將男友與前任比較，強調前任威猛有力。因擔心性冷感的男友無法與她生孩子，憤而提出分手。雙方都將性生活不美滿的原因，歸咎於男友「看了太多A片」。

然而陳家駒表示，雙方的問題在於溝通協調能力不足，各有想法卻得不到共識。除了反應上的障礙，性行為疾病障礙的臨床表現，也包括了性認同、性偏好、兩性關係適應障礙，及性扭曲偏差異常傾向行為。

陳家駒表示，性行為的成功，涉及人事時地物、教育背景、經驗，及當下互動關係的發展是否契合。若遇到困難，可前往性門診求助。他提醒民眾，性生活不一定要100分，若能關注「我們」多於「我自己」，學習彼此欣賞，房事也能越做越好。

(中時 )

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