賴清德：研議公投採電子投票

賴致詞時提到已指示國發會與資通訊業者洽談合作，用科技解決選舉投票大排長龍的問題。（郭吉銓攝）

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彭媁琳、中國時報/

行政院長賴清德在行政院會聽取中選會「107年地方公職人員選舉及全國性公民投票選務工作檢討」報告後表示，未來選舉合併公投舉辦勢將成為常態，請中選會重新檢討整體選務作業，包括對於公投案查驗連署、社會各項建言，以及兩種投票程序同步進行的有效分流方式等，於一個月內提出逐項改進作為，以妥慎因應下次選舉。

賴清德指出，此次選舉在投票當天引發嚴重民怨，開票作業延至翌日凌晨3時才完成，中選會事前未能規劃周延、事中未能有效因應並加以排除，造成國人不便，陳英鈐主委雖已請辭負責，中選會仍應深刻記取經驗，聽取社會各界意見，就此次選務工作的執行面與法規面，徹底檢討，該修法即應儘速修法。

賴清德請中選會研提未來公投採「電子投票」，並非網路投票的可行性，也請國發會與相關部會協助，但未設定期程在下次選舉即要進行，目的在確保公平、公正、公開的前提下，提供另一種可行途徑。

賴清德強調，此次公投多項議題與行政院正推行的政策相關，行政院尊重公投結果，同時也會負起責任，就牽涉立法及行政部分，持續與國會執政黨團充分討論，即刻啟動各項政策檢討，並依據「公民投票法」第30條相關法定程序規定，儘速完成後續工作。

未來行政部門在公投進行前，也要讓社會大眾清楚瞭解公投議題的內涵與政府部門的態度，使全體公民對公投議題能更充分討論與思考，讓公民投票成為一種「由人民做主」、「人民直接行使創制、複決權」的成熟民主制度。

此外，賴清德指出，此次投票為歷來規模最大，選務作業最複雜的一次，所有投入選務工作的同仁都非常辛苦，他除了再次表達感謝，也要恭喜新當選的縣市長，透過民主程序得到選民支持，可在4年任期中施展抱負，為推動城市繁榮及服務人民努力。

(工商 )

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