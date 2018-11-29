檢討公投亂象 中選會擬修法爭取公投大選脫鉤

2018年11月29日 13:22 中時 張理國

九合一公投綁大選造成選務重大挫敗，中選會的檢討，竟然是研議讓公投及大選有脫勾的可能性。現行《公投法》規定，主管機關應於公投案公告成立後1個月起至6個月內舉行公投，期間內有全國性選舉時，「應」與該選舉同時舉行；中發言人陳朝建說，若把「應」改為「得」，將可維持公投與大選分開舉行的彈性。

現行的規定是成案公告後，遇有全國性選舉「應」同時舉行，如果改成「得」，就有彈性，得包括應、但也可以分開，修法如果能維持彈性，在執行上也可以減少現在的現象。

不過，也有網友質疑，這樣的修法形同「西廠擴權」，公投能否合併舉行若交由中選會決定，更有辦法「技術性卡關」，只要不想讓公投案通過，就讓公投單獨舉行，無法產生催票作用。

同條文的公投時程原為「1個月起至6個月內舉行公投」，陳朝建說，初步估計來看，依照各國經驗，多半是保留4個月以上的合理時間，來妥為因，所以建議是4個月以上，若只有1個月時間，難以達到溝通效果。

另外，對於這次選舉邊投票、邊開票的亂象，事涉選罷法19條第1項但書規定，外界質疑不合時宜，陳朝建說，會把意見反映給內政部。

中選會今天向行政院提出選務工作檢討報告，賴揆表示，這次選舉在投票當天引發嚴重民怨，開票作業也延至翌日凌晨3時才完成，中選會事前未能規劃周延、事中未能有效因應並加以排除，造成國人不便，主委陳英鈐雖已請辭負責，中選會仍應深刻記取本次經驗，聽取社會各界意見，就本次選務工作的執行面與法規層面，進行澈底檢討、亡羊補牢，該修法即應儘速修法。

賴揆並說，未來選舉合併公投舉辦勢將成為常態，請中選會重新檢討整個選務作業，並於一個月內提出逐項改進作為，包括：公投案從查驗連署，應避免死人造假連署；公投主文設計、到公報刊登內容，合理的辦理時程，以及兩種投票程序同步進行的有效分流方式；另外有關社會的各項建言，均應做為下次選舉的妥善因應。

(中時 )