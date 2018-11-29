影》政策轉彎？面對公投通過七案 蔡政府回應看這裡！

2018年11月29日 13:40 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導、 姚志平 、 蔡孟哲 ／影音編輯 ／綜合報導、／影音編輯

圖為民眾投下自己的公投選票。（資料照,陳信翰攝）

民進黨2018年選舉慘敗，不僅輸到僅剩6縣市，在七件通過的公投案中，基本上立場都是和民進黨政府相反的，外界都在關注公投後蔡政府政策將如何調整。然而，今天除了蔡總統首次對外回應2025非核家園政策外，行政院也邀請民進黨籍立委及相關部會開會，研商如何因應公投結果及後續修法方向。

這次公投共有十案，其中有七案同意得票數超過可投票人口數的四分之一，包含國民黨所提的三項公投案「反空汙、反深澳、反核食」、反同團體的三項公投與「以核養綠」。另外三案雖票數也超過，但反對票多於贊成票，因而遭否決，其中包含選前爭議不斷的「東奧正名」。

面對公投問題，行政院長賴清德表示，行政院將秉持三原則處理：尊重公投結果、牽涉立法行政結果的，後續政院將和國會執政黨團充分討論，最後，依照《公投法》第30條，以相關法定程序完成後續工作。這幾天，總統及行政院分別回應「2025非核家園」政策。此外，針對反核食公投過關，駐日代表謝長廷今表示，尊重人民公投，「後果大家共同承擔」。

反日核食公投過關 謝長廷：後果大家共同承擔

七件通過的公投案，民進黨的相關回應如下:

●以核養綠公投案

2025非核家園是蔡英文總統競選政見，要在2025年不再使用核能，達到再生能源20%、天然氣50%，及燃煤30%的能源發電配比目標。隨著以核養綠公投過關，將廢除電業法第95條第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文。

對於該項公投案以589萬多票通過，行政院日前依據公投結果宣布，不再為非核家園設定2025年的期限。蔡英文今(29日)表示，非核家園的目標，是寫在環境基本法裡面，這個目標是不變的，這次公投是把法律強制實現拿掉，「並不表示說2025一定要延，或是一個確定的時程，這整個問題的處理，必須要做多方考慮，包括其他電力適時到位」。

●反同性婚姻3項公投案

幸福盟提出的愛家3公投過關，分別是第10案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」、第11案「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」、第12案「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」

對於反同性婚姻3項公投案過關，行政院發言人Kolas表示，依照公投結果，是要用專法保障同性婚姻，行政院將依照公投法第30條規定，相關部會3個月內提出保障同性婚姻的專法草案送交立法院審議。至於性平教育方面，Kolas說，將請教育部重新審視相關內容。

●反核食公投案

國民黨提出「反核食公投」獲得壓倒性支持，779萬票贊成、223萬票反對，高票過關。對此，駐日代表謝長廷今(29日)強調，人民對公投的後果，「大家共同承擔」，解決問題；民主政治就是這樣，大家謹慎去投，投出來，大家共同承擔，有問題共同解決，駐日代表處全力以赴，配合政策解決問題。Kolas日前也表示，會請衛福部在食安前提下，繼續查驗日本食品。

●反空汙公投案

反空汙公投案主文為「你是否同意以『平均每年至少降低1%』之方式逐年降低火力發電廠發電量？」同意票達795萬5753票，超過投票權人四分之一以上，已達通過門檻。Kolas表示，改善空汙與維持穩定電力是行政院的原則，將請經濟部在確保供電無虞下，努力達成每年降低1％火力發電的目標。

●反深澳公投案

反深澳公投主文為，「您是否同意確立停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建之能源政策）？」該公投案獲得超過684萬票同意。Kolas僅就深澳電廠部分回應表示，賴揆日前已宣布停建深澳電廠，公投結果與政府施政方向一致。

至於東奧正名公投案，投票率雖最高，但因同意票約476萬、不同意票約577萬，同意票未多於不同意票，闖關失敗。

(中時電子報)